Christian Cueva volvió a ser noticia en el fútbol peruano, esta vez por un motivo que sorprendió a propios y extraños: su impactante cambio físico durante su presentación oficial como nuevo jugador de Juan Pablo II para la temporada 2026 de la Liga 1.

El volante peruano de 34 años fue el último en ser presentado por el club, pero terminó robándose todas las miradas. Las imágenes difundidas por la institución muestran a un ‘Aladino’ visiblemente más delgado, fuerte y con una condición física muy distinta a la que exhibió en sus recientes etapas en Emelec de Ecuador y en Alianza Lima.

En redes se destacó el buen estado físico de Christian Cueva e incluso mencionaron que es el mejor que se le ha visto en los últimos años, lo que renueva la ilusión sobre su rendimiento en el campeonato peruano. Para varios, este cambio representa una señal de compromiso con su nueva etapa profesional.

En las imágenes de pretemporada de Juan Pablo II se vio a un Christian Cueva muy comprometido con las sesiones de ejercicios, enfocándose en su preparación física y en recuperar sensaciones futbolísticas que lo llevaron a ser figura de la selección peruana en el pasado.

El nuevo físico de Christian Cueva

Juan Pablo II apuesta fuerte por el talento y la experiencia del mediocampista Christian Cueva, confiando en que este renacer físico se traduzca en liderazgo, goles y asistencias dentro del campo.

Con este nuevo comienzo, Christian Cueva buscará dejar atrás las críticas y demostrar que todavía tiene fútbol de sobra para marcar diferencias en la Liga 1 2026, y una posible convocatoria a la Selección Peruana.

Maximiliano Juambeltz y Christian Cueva posando con la camiseta de Juan Pablo II. (Foto: Juan Pablo II)

¿Contra quién juega Juan Pablo II en la fecha 1 del Torneo Apertura?

Juan Pablo II debuta en la Liga 1 temporada 2026 ante FC Cajamarca en condición de local el sábado 31 de enero a lasa 3:15 PM.

¿Cuánto vale actualmente Christian Cueva?

Christian Cueva vale actualmente 150 mil euros a sus 34 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que en su mejor momento llegó a costar 5 millones de euros allá por el año 2018, cuando tenía 27 años y jugaba en Santos de Brasil.

Datos claves

Christian Cueva fichó oficialmente por el club Juan Pablo II para la temporada 2026.

El volante peruano de 34 años inició pretemporada con un cambio físico notable.

El futbolista registró pasos previos recientes por Emelec de Ecuador y Alianza Lima.

