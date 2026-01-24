Las primeras imágenes de Paolo Guerrero y Luis Advíncula tras los hechos en Matute empiezan a cambiar el foco del escándalo. Luego de la agresión sufrida por ambos futbolistas por parte de hinchas de Alianza Lima durante el entrenamiento, se difundieron videos y fotografías del momento en que ingresaron a su hotel de concentración previo al duelo ante Inter Miami.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales por un video del periodista José Varela, se observa a Guerrero y Advíncula caminando junto al resto del plantel, sin rastros de violencia en el rostro. Quizá sea por la noche o por lo lejano de la toma, pero la primera impresión es que no habrían tenido ningún tipo de enfrentamiento.

Lo que sí es que ambos futbolistas lucen serios, concentrados y en silencio, un contraste total con el clima hostil que se generó cuando un grupo de barristas irrumpió en Matute y los agredió físicamente.

El material difundido ha sido interpretado por muchos hinchas como una señal de profesionalismo, especialmente tras conocerse que Advíncula intentó defender a Guerrero en medio del altercado, lo que desató aún más la furia de los agresores.

Barristas de Alianza agredieron a Guerrero y Advíncula

Según se reportó en distintos medios deportivos, tras la denuncia por agresión sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, la barra de Alianza Lima fue a Matute a encarar a los futbolistas.

Hay que mencionar que la barra de Alianza Lima ingresó a Matute y buscó a los implicados, pero ninguno de los tres estaba en el recinto. Lo que sí pasó, según los reportes, es que fueron agredidos Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Fernando Gaibor, Luis Ramos y Franco Navarro Jr.

Una mujer denunció por agresión sexual a Zambrano, Peña y Trauco

Una chica argentina de 22 años denunció que fue víctima de agresión sexual por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron el pasado domingo 18 de enero en una de las habitaciones del Hyatt Centric Montevideo.

Datos claves

Paolo Guerrero y Luis Advíncula fueron agredidos físicamente por barristas en el Estadio Matute.

Un video del periodista José Varela muestra a los jugadores ingresando serios a su hotel.

El ataque ocurrió tras denuncias contra Zambrano, Peña y Trauco, quienes no estaban presentes.

