Tras tirar al piso la camiseta de Universitario: los posibles destinos de José Rivera en la Liga 1

José Rivera se encuentra en el ojo de la tormenta. Pese a tener contrato con Universitario, hay algunos destinos que lo esperarían con los brazos abiertos pronto.

El ambiente en la interna de Universitario de Deportes no parecería ser el mejor de todos. Luego de la durísima derrota ante Atlético Grau en el Estadio Monumental, distintas reacciones de los protagonistas están siendo tendencia y José Rivera es uno de los más señalados por los hinchas al haber tirado y pateado la camiseta en el piso. Dicho esto, ya se habla de una posible salida.

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¡INACEPTABLE! 🤬❌️



Así fue la reacción de José Rivera tras la derrota ante Atlético Grau en el 🏟 Monumental. 👎🏻



Se entiende la frustración, pero así NO. La camiseta se RESPETA y esperemos se tomen medidas correspondientes… ¿Opiniones, cremas? 🧐👇🏽



🎥 estoeslau1924#YdaleU pic.twitter.com/EIzqh57LWm — El Diario CREMA (@ElDiarioCrema) May 17, 2026

Si bien todavía no existe un pronunciamiento por parte de Universitario de Deportes ni tampoco del mismo José Rivera, las últimas informaciones indican que tendría todo listo para salir del equipo. A pesar de tener contrato hasta diciembre de este año 2026, la directiva no renovaría dicho acuerdo y hay equipos de la Liga 1 que lo quieren fichar para el Torneo Clausura 2026.

“Sport Boys (el más interesado), Cienciano y Juan Pablo II tienen interés de sumar a José Rivera para el Clausura. Delantero tiene contrato hasta fin del 2026 y no renovará“; fue la revelación compartida por el periodista Manuel Gonzalo a través de ‘X’ y con lo cual podemos entender que desde Universitario de Deportes tendrían intenciones de potenciar la zona ofensiva del equipo.

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#SportBoys(el más interesado), Cienciano y Juan Pablo II tienen interés de sumar a #JoseRivera para el Clausura. Delantero tiene contrato hasta fin del 2026 y no renovará. ⚽️👊 pic.twitter.com/GSyiuQyKIZ — Manuel Gonzalo (@Gonza1583) May 17, 2026

Es importante señalar y destacar que esta información se produce luego de que se filtrara el video en donde José Rivera patea la camiseta de Universitario de Deportes al término de la derrota frente a Atlético Grau el pasado viernes 15 de mayo en el Estadio Monumental. Por ello es que se debería esperar una decisión de la institución al respecto, a menos de que no quieran generar más polémica.

El factor futbolístico también aceleraría la salida de José Rivera de Universitario

Al margen del episodio de hace unos días en el Estadio Monumental y de que claramente está generando diversas críticas entre los hinchas de Universitario de Deportes, incluso exigiendo que lo echen del club, no perdamos de vista que José Rivera viene perdiendo espacio como un delantero habitual en el equipo. En 14 encuentros disputados tan solo ha sido capaz de anotar 1 gol en la temporada.

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Además, promedia 20 minutos por encuentro entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin duda alguna, el popular ‘Tunche’ dejó de ser ese delantero con rebeldía que marcaba la diferencia entrando en los segundos tiempos y en base a dichos rendimientos es que existe la información de que la directiva no pretende renovarle. Veremos cómo acelera este caso y si es que finalmente equipos como Sport Boys, Cienciano y Juan Pablo II concretan sus intereses.

DATOS CLAVES

José Rivera no renovará su contrato con Universitario tras registrar solo 1 gol anotado.

no renovará su contrato con tras registrar solo anotado. El delantero patea la camiseta del club tras perder contra Atlético Grau el 15 de mayo .

el . Sport Boys, Cienciano y Juan Pablo II registran interés por ficharlo para el Clausura 2026.