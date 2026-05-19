Alianza Lima le ganó a Cienciano en el Cusco, y esa herida todavía no logró cerrar. Aquí lo que dijo Horacio Melgarejo, el técnico imperial.

Los ecos del polémico partido del pasado fin de semana entre Cienciano y Alianza Lima siguen generando repercusiones en el fútbol peruano. Tras la derrota por la mínima diferencia en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, los cuestionamientos al arbitraje continúan en el centro del debate.

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El director técnico del cuadro cusqueño, Horacio Melgarejo, fue el encargado de encender la mecha en la rueda de prensa posterior al encuentro. Sus duras declaraciones dejaron una auténtica bomba mediática que aún retumba en los medios locales y nacionales.

El análisis de Horacio Melgarejo sobre el arbitraje

El estratega del “Papá” se despachó ante la prensa cusqueña visiblemente afectado por el resultado y por el desarrollo de las acciones. Melgarejo confesó que el plantel sintió un profundo dolor por la forma en que se dio el desenlace del partido ante los íntimos.

“Los chicos estuvieron dolidos. Sabemos que 11 contra 11 hubiera sido otra cosa. La expulsión de Renzo (Salazar) estuvo bien, pero fue accidental; aunque también sabemos que (Luis) Advíncula debió ser expulsado”, manifestó el entrenador.

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El momento más crítico de su intervención ocurrió cuando deslizó la existencia de presuntos favoritismos en el campeonato. Al afirmar que “conocemos contra quién jugamos y cómo esto está armado”, Melgarejo dejó entrever una supuesta falta de transparencia en la Liga 1.

Las secuelas de una jornada polémica en el Cusco

El trámite del compromiso quedó marcado por la desigualdad en los criterios arbitrales según la óptica del comando técnico imperial. La molestia principal radicó en que la fuerte acción de la visita no recibió el mismo castigo que la expulsión de Salazar.

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A varios días de haberse pitado el final, el debate sobre el arbitraje y las palabras de Melgarejo se mantiene encendido en las redes sociales. Mientras Alianza Lima sumó tres puntos clave en su momento, Cienciano asimila un golpe que dejó secuelas más allá del terreno de juego.

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