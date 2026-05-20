Horacio Melgarejo explotó luego de perder ante Alianza Lima en el Cusco e incluso hizo una grave acusación. Leao Butrón no se guardó nada y respondió en redes sociales.

Pasaron algunos días desde que Alianza Lima derrotó a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, aunque todo parece indicar que en la interna del equipo imperial no quedaron muy tranquilos que digamos. Así lo demostró el entrenador Horacio Melgarejo con una gravísima acusación y que claramente iba a generar una respuesta. Fue Leao Butrón quien no se quedó callado al respecto.

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“Los chicos estaban dolidos porque once contra once hubiera sido otra cosa. Estuvo bien la expulsión de Renzo, fue una jugada accidental, pero sabemos también que Alianza tendría que haberse quedado con uno menos por el codazo de Advíncula. Sabemos contra quién jugamos, qué nos jugamos y al final esto está todo armado“; declaró Horacio Melgarejo en charla con la prensa local.

A raíz de estas picantes declaraciones por parte del entrenador de Cienciano es que Leao Butrón, exarquero de Alianza Lima y que siempre está muy al pendiente de los acontecimientos del fútbol peruano, utilizó las redes sociales para dejar un contundente mensaje sobre lo escuchado. Con un adjetivo directamente hacia las opiniones de Horacio Melgarejo, no dudó en evidenciar su postura.

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“Impresentable. Quiere llamar la atención hablando lo que no puede hacer trabajando“; publicó Leao Butrón en ‘X’ al también adjuntar un análisis de ‘RPP Noticias’ sobre las apreciaciones de un Horario Melgarejo que cada vez está siendo reconocido como un personaje controversial que sin duda alguna ocasiona polémicas que incluso podrían conllevar a respuestas de otro calibre.

Fuente: @Leaobutron

Cienciano le dijo adiós al Torneo Apertura 2026 y Alianza Lima es más candidato que nunca

Luego de la derrota por 1-0 frente a Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega el pasado sábado 16 de mayo, Cienciano se quedó con 29 puntos en la tabla de posiciones a falta de tan solo 2 jornadas, por ende quedó fuera de la pelea por el título del Torneo Apertura 2026. Ahora el equipo imperial deberá centrarse en sumar victorias para seguir bien acomodado en el acumulado.

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Todo lo contrario sucede con Alianza Lima. El equipo liderado por Pablo Guede llegó a los 36 puntos y el próximo duelo ante Los Chankas en Matute podría ser clave para consagrarse. Con un empate de por medio les sirve para alzar el trofeo del Torneo Apertura 2026, así que de todas maneras están con las expectativas al máximo para conseguir el primer objetivo de la presente temporada.

Día y hora de los próximos partidos de Alianza Lima y Cienciano en el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima enfrentará a Los Chankas el sábado 23 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva en lo que podría ser una noche épica para el pueblo blanquiazul. Por su parte, Cienciano se alista para visitar a Sport Huancayo el domingo 24 de mayo a las 13:15 horas y ya sin chances de pelear en este tramo del campeonato.

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