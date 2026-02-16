Universitario no contrató a crack mundial por responsabilidad de Williams Riveros y Matías Di Benedetto

El mercado de pases de Universitario de Deportes pudo dar un golpe histórico a nivel continental. Álvaro Barco, directivo estudiantil, confirmó en el programa Trinchera Crema que el mundialista William Carvalho fue ofrecido al club.

Universitario estuvo cerca de contratar a crack

Sin embargo, la llegada del volante portugués se vio frustrada por factores administrativos específicos. El principal obstáculo fue la demora en los procesos de nacionalización de los defensores Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

Al no liberar sus cupos de extranjeros a tiempo, la directiva merengue se quedó sin margen de maniobra. Barco explicó que la situación reglamentaria del plantel profesional estaba “complicada” por lo que venía sucediendo con ambos zagueros.

Además del tema documentario, el factor económico representaba un desafío de gran magnitud. La llegada de una figura de la talla de Carvalho exigía una inversión que el club no estaba dispuesto a improvisar.

Cristiano Ronaldo con William Carvalho en la Selección de Portugal. (Foto: X).

Universitario se maneja con seriedad absoluta

El director deportivo enfatizó que la plantilla de Universitario ya se encontraba prácticamente cerrada para la temporada. A pesar de reconocer el talento del jugador, la prioridad fue mantener el equilibrio del grupo ya formado.

Barco fue tajante al señalar que no es partidario de realizar propuestas económicas basadas en recursos variables. “Debemos ser serios en ese aspecto y no ir hipotecando al club”, sentenció durante la entrevista.

Podrían haber fichajes sorpresa pronto

Esta decisión refleja una política de responsabilidad financiera que busca evitar crisis del pasado. Aunque el fichaje de un crack mundial era tentador, la estabilidad institucional pesó más que el nombre del refuerzo.

Por esa misma razón, el directivo dejó claro que solo se abren puertas a jugadores “distintos” si encajan en el presupuesto. Universitario prefirió respetar su planificación actual antes que arriesgar el patrimonio por un fichaje de alto riesgo.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto en Universitario. (Foto: Getty).

