Universitario no contrató a crack mundial por responsabilidad de Williams Riveros y Matías Di Benedetto

Amigo cercano de Cristiano Ronaldo, además de ser crack mundial. Pero Universitario no lo fichó, por Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

© Composición BOLAVIPUniversitario no pudo contratar a crack internacional por Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

El mercado de pases de Universitario de Deportes pudo dar un golpe histórico a nivel continental. Álvaro Barco, directivo estudiantil, confirmó en el programa Trinchera Crema que el mundialista William Carvalho fue ofrecido al club.

Universitario estuvo cerca de contratar a crack

Sin embargo, la llegada del volante portugués se vio frustrada por factores administrativos específicos. El principal obstáculo fue la demora en los procesos de nacionalización de los defensores Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

Al no liberar sus cupos de extranjeros a tiempo, la directiva merengue se quedó sin margen de maniobra. Barco explicó que la situación reglamentaria del plantel profesional estaba “complicada” por lo que venía sucediendo con ambos zagueros.

Además del tema documentario, el factor económico representaba un desafío de gran magnitud. La llegada de una figura de la talla de Carvalho exigía una inversión que el club no estaba dispuesto a improvisar.

Imagen
Cristiano Ronaldo con William Carvalho en la Selección de Portugal. (Foto: X).

Universitario se maneja con seriedad absoluta

El director deportivo enfatizó que la plantilla de Universitario ya se encontraba prácticamente cerrada para la temporada. A pesar de reconocer el talento del jugador, la prioridad fue mantener el equilibrio del grupo ya formado.

Barco fue tajante al señalar que no es partidario de realizar propuestas económicas basadas en recursos variables. “Debemos ser serios en ese aspecto y no ir hipotecando al club”, sentenció durante la entrevista.

Podrían haber fichajes sorpresa pronto

Esta decisión refleja una política de responsabilidad financiera que busca evitar crisis del pasado. Aunque el fichaje de un crack mundial era tentador, la estabilidad institucional pesó más que el nombre del refuerzo.

Por esa misma razón, el directivo dejó claro que solo se abren puertas a jugadores “distintos” si encajan en el presupuesto. Universitario prefirió respetar su planificación actual antes que arriesgar el patrimonio por un fichaje de alto riesgo.

Williams Riveros and Matias Di Benedetto of Universitario celebrate after winning the Torneo Apertura title after the Liga 1 match between...
Williams Riveros y Matías Di Benedetto en Universitario. (Foto: Getty).

DATOS CLAVES

  • Álvaro Barco confirmó que el mundialista William Carvalho fue ofrecido a Universitario.
  • El fichaje falló por la demora en nacionalizar a Williams Riveros y Matías Di Benedetto.
  • La directiva descartó la operación por falta de cupos de extranjeros y presupuesto.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
