¡Confirmado! Canal disponible en Movistar TV llevará la Liga 1 2026 a todo el Perú

La temporada 2026 de la Liga 1 arrancará hacia el cierre de enero y el interés entre los aficionados va en aumento, especialmente por observar el rendimiento de los clubes, que apostaron por refuerzos de jerarquía tanto del ámbito local como del extranjero.
A ello se suma una de las principales interrogantes del público: qué señales televisivas estarán a cargo de la transmisión de los encuentros del Torneo Apertura y del Torneo Clausura.
Canal de Movistar TV confirmó que transmitirá la Liga 1
L1 MAX confirmó que contará con la transmisión en vivo de todos los encuentros correspondientes a la Primera División del campeonato peruano. Uno de los equipos que se sumará a esta casa televisiva será Universitario de Deportes, que culminó su contrato con GOLPERU a fines de 2025.
Además, durante la emisión de la ‘Tarde Cajacha’, evento en el que FC Cajamarca presentó oficialmente a su plantel, el canal Nativa anunció que emitirá un partido del torneo con cobertura a nivel nacional.
“Anunciamos que un partido de la Liga 1 va a ir gratis, totalmente gratis para todo el Perú por Nativa“, dieron a conocer durante la transmisión. Recordemos que, este canal es de señal abierta.
¿Cómo ver Nativa TV en vivo?
El canal Nativa forma parte de la parrilla de Movistar TV y puede sintonizarse en las señales 36 en definición estándar y 736 en alta definición. Asimismo, los usuarios de Movistar Play también tienen acceso a este canal nacional a través de la plataforma digital del operador.
Cabe resaltar que, Nativa está disponible en distintos operadores de cable: en Movistar se puede ver por los canales 36 en SD y 736 en HD, en Claro a través de las señales 31 en SD y 516 en HD, y en Best Cable por el canal 15.
Además, cuenta con señal abierta en el 18.1 y ofrece transmisión en vivo mediante sus plataformas digitales, como Facebook, YouTube y su sitio web oficial.
