Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

¡Confirmado! Canal disponible en Movistar TV llevará la Liga 1 2026 a todo el Perú

Un canal de señal abierta emitirá el campeonato peruano sin costo alguno. Conoce todos los detalles en esta nota.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima vs. Universitario
© DifusiónAlianza Lima vs. Universitario

La temporada 2026 de la Liga 1 arrancará hacia el cierre de enero y el interés entre los aficionados va en aumento, especialmente por observar el rendimiento de los clubes, que apostaron por refuerzos de jerarquía tanto del ámbito local como del extranjero.

Publicidad

A ello se suma una de las principales interrogantes del público: qué señales televisivas estarán a cargo de la transmisión de los encuentros del Torneo Apertura y del Torneo Clausura.

Canal de Movistar TV confirmó que transmitirá la Liga 1

L1 MAX confirmó que contará con la transmisión en vivo de todos los encuentros correspondientes a la Primera División del campeonato peruano. Uno de los equipos que se sumará a esta casa televisiva será Universitario de Deportes, que culminó su contrato con GOLPERU a fines de 2025.

Además, durante la emisión de la ‘Tarde Cajacha’, evento en el que FC Cajamarca presentó oficialmente a su plantel, el canal Nativa anunció que emitirá un partido del torneo con cobertura a nivel nacional.

Publicidad
No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Anunciamos que un partido de la Liga 1 va a ir gratis, totalmente gratis para todo el Perú por Nativa“, dieron a conocer durante la transmisión. Recordemos que, este canal es de señal abierta.

Hernán Barcos, en su presentación con FC Cajamarca: “Con Alianza Lima, uno se desvincula de contrato, pero no de corazón”

ver también

Hernán Barcos, en su presentación con FC Cajamarca: “Con Alianza Lima, uno se desvincula de contrato, pero no de corazón”

¿Cómo ver Nativa TV en vivo?

El canal Nativa forma parte de la parrilla de Movistar TV y puede sintonizarse en las señales 36 en definición estándar y 736 en alta definición. Asimismo, los usuarios de Movistar Play también tienen acceso a este canal nacional a través de la plataforma digital del operador.

Publicidad

Cabe resaltar que, Nativa está disponible en distintos operadores de cable: en Movistar se puede ver por los canales 36 en SD y 736 en HD, en Claro a través de las señales 31 en SD y 516 en HD, y en Best Cable por el canal 15.

Además, cuenta con señal abierta en el 18.1 y ofrece transmisión en vivo mediante sus plataformas digitales, como Facebook, YouTube y su sitio web oficial.

DATOS CLAVES

  • L1 MAX transmitirá todos los partidos de la Liga 1 2026, incluyendo a Universitario de Deportes tras el fin de su contrato con GOLPERU.
  • El canal de señal abierta Nativa TV anunció que emitirá un partido por fecha de manera gratuita para todo el país.
  • Nativa TV está disponible en Movistar (36 SD / 736 HD), Claro (31 SD / 516 HD), Best Cable (canal 15) y en señal abierta (18.1).
Publicidad
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
No jugará en la Liga 1, Fernando Pacheco tendría todo acordado con equipo de Asia
Peruanos en el exterior

No jugará en la Liga 1, Fernando Pacheco tendría todo acordado con equipo de Asia

Iba a jugar en Sporting Cristal o Universitario: en su debut por otro club se lesionó
Futbol Internacional

Iba a jugar en Sporting Cristal o Universitario: en su debut por otro club se lesionó

Programación oficial de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026
Liga 1

Programación oficial de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Alan Cantero dejó tajante mensaje sobre los errores de Sergio Peña con Alianza Lima
Alianza Lima

Alan Cantero dejó tajante mensaje sobre los errores de Sergio Peña con Alianza Lima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo