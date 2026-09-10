“Me gustaría que Yoshimar Yotún juegue en Sport Boys para el centenario”

'Puchungo' Yáñez sorprendió con una declaración que hizo ruido en el Rímac. Pidió por la llegada de Yotún a Sport Boys, asegurando que es hincha de ese club.

Sport Boys está camino a su centenario en 2027 y ya se están evaluando diferentes posibilidades para un fichaje importante. En este sentido, ya se ha mencionado el nombre de Yoshimar Yotún hace algunos días. Ahora, Alfonso Yáñez, exgerente deportivo del club, habló sobre esta posibilidad.

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El conjunto rosado atraviesa un gran momento de la mano de Carlos Desio. Se espera que el club le ofrezca la renovación de contrato para que sea el entrenador del centenario. No obstante, se evalúan posibles refuerzos y Alfonso Yáñez, exfutbolista muy identificado con el club e hincha, opinó al respecto.

Carlos Desio, DT de Sport Boys (Club Sport Boys Association).

“Yo creo que a la mayoría del plantel hay que hacerle una renovación urgente. Para mi gusto, como hincha, me gustaría un central, un contención y un nueve más. Con esos tres, yo creo que el Boys podría luchar por algo más”, dijo ‘Puchungo’ Yáñez, exjugador de Alianza Lima y Universitario en el programa Hablemos de MAX (L1MAX).

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A la hora de dar nombres, Yáñez hizo hincapié en que el conjunto del Callao debe tener gente de jerarquía y, cuando se le consultó por alguien en particular, no dudó. “La vez pasada tuve un problema con gente de Cristal porque yo siempre comento que mi gusto es que Yoshimar Yotún vaya a Sport Boys“, empezó diciendo.

🎙️Puchungo Yáñez: "ME GUSTARÍA QUE YOSHIMAR YOTÚN JUEGUE EN BOYS PARA EL CENTENARIO".#HablemosDeMAX



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“Es hincha del Boys, es del Callao. Ayer hablaba con un muchacho que trabaja con López; Marcos López también es hincha del Boys, su papá es hincha del Boys… Entonces yo decía, imagínate… Con Yotún, con López, me dicen que venga Peña, por ahí un nueve más y armar un equipo con jerarquía“, deseó.

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¿Alexander Callens vuelve a Sport Boys?

A su vez, ‘Puchungo’ habló sobre la posibilidad de que Alexander Callens vuelva a Sport Boys, aunque no como futbolista. “Si Callens ya no va a jugar que entre al club en algún cargo. Si ya no va jugar lamentablemente, ¿no? Porque también Callens es identificado“, sostuvo.

“Callens, con el ‘Pato’ Cabanillas de imagen del club sería genial, ¿no?”, tiraron desde el programa y Yáñez no dudó. En tal caso, el hincha ‘rosado’ se ilusiona con que hayan caras visibles que ilusionen para el centenario.

DATOS CLAVE

Año 2027: el club Sport Boys celebrará oficialmente su centenario institucional.

el club Sport Boys celebrará oficialmente su centenario institucional. Yoshimar Yotún: futbolista propuesto como posible refuerzo por el exgerente Alfonso Yáñez.

futbolista propuesto como posible refuerzo por el exgerente Alfonso Yáñez. Carlos Desio: actual entrenador del equipo que podría renovar su contrato.