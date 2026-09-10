Por qué no juega Gerson Barreto en Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano y Montevideo City Torque tienen todo preparado para saltar a la cancha y disputar el encuentro por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Cada uno de los entrenadores ya confirmó las alineaciones titulares de los equipos, así que existe una llamativa sorpresa dentro de los cusqueños que tiene que ver con la ausencia de Gerson Barreto.
Resulta que Gerson Barreto es uno de los pilares más importantes en el mediocampo de Cienciano ya que ha sido clave en esta Copa Sudamericana 2026. Fue titular en las llaves ante Lanús y Botafogo, ahora no podrá estar ni siquiera en el banco de los suplentes ya que fue suspendido al sumar 3 tarjetas amarillas durante esta competencia. Es así que el reemplazo ya fue anunciado.
Ademar Robles será titular junto a Santiago Arias en la volante de Cienciano para enfrentar a Montevideo City Torque en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Dicho esto, la ausencia de Gerson Barreto no se debe a alguna lesión o dolencia física, así que es muy probable que vuelva al equipo titular de cara al encuentro de vuelta que se disputará el jueves 17 de septiembre en el Estadio Centenario.
Alineaciones titulares de Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026
Cienciano | Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.
Montevideo City Torque | Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Brain Gutiérrez, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Pablo Siles, Gonzalo Montes; Franco Pizzichillo, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.
¿A qué hora juegan Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026?
Predicción Copa Sudamericana 2026: resultado exacto de Cienciano vs. Montevideo City Torque, según la IA
- 17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 20:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 02:30 | España (11/09)
¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026?
- Perú y toda Sudamérica | DSports y DGO
- Brasil | Paramount+
- Estados Unidos | beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y fuboTV
DATOS CLAVES
- Gerson Barreto quedó fuera por acumulación de tres tarjetas amarillas.
- Ademar Robles será titular en Cienciano en reemplazo de Gerson Barreto.
- 17 de septiembre se disputará la vuelta en el Estadio Centenario.