Por qué no juega Gerson Barreto en Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

Gerson Barreto será uno de los grandes ausentes de Cienciano para recibir a Montevideo City Torque en el Cusco. Conoce las razones para entender mejor la situación.

Cienciano y Montevideo City Torque tienen todo preparado para saltar a la cancha y disputar el encuentro por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Cada uno de los entrenadores ya confirmó las alineaciones titulares de los equipos, así que existe una llamativa sorpresa dentro de los cusqueños que tiene que ver con la ausencia de Gerson Barreto.

Publicidad

Resulta que Gerson Barreto es uno de los pilares más importantes en el mediocampo de Cienciano ya que ha sido clave en esta Copa Sudamericana 2026. Fue titular en las llaves ante Lanús y Botafogo, ahora no podrá estar ni siquiera en el banco de los suplentes ya que fue suspendido al sumar 3 tarjetas amarillas durante esta competencia. Es así que el reemplazo ya fue anunciado.

Ademar Robles será titular junto a Santiago Arias en la volante de Cienciano para enfrentar a Montevideo City Torque en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Dicho esto, la ausencia de Gerson Barreto no se debe a alguna lesión o dolencia física, así que es muy probable que vuelva al equipo titular de cara al encuentro de vuelta que se disputará el jueves 17 de septiembre en el Estadio Centenario.

Alineaciones titulares de Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano | Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Publicidad

Montevideo City Torque | Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Brain Gutiérrez, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Pablo Siles, Gonzalo Montes; Franco Pizzichillo, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026?

17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (11/09)

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026?

Perú y toda Sudamérica | DSports y DGO

Brasil | Paramount+

Estados Unidos | beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y fuboTV

Publicidad

DATOS CLAVES