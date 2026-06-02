El fútbol peruano estará de descanso, mientras se juegue el mundial. Conoce cuándo volverá la competencia principal, el Torneo Clausura 2026.

La Liga 1 de Perú se alista para vivir su etapa más emocionante y decisiva del año. Tras cerrarse las primeras diecisiete jornadas de la temporada, los clubes peruanos ya conocen la ruta oficial para definir el título nacional.

Publicidad

El Torneo Clausura 2026 arrancará oficialmente el próximo 17 de julio de 2026. Esta fecha marca el inicio de una carrera contrarreloj donde el margen de error será prácticamente nulo para los aspirantes a la corona.

La Federación Peruana de Fútbol diseñó un calendario sumamente compacto para este segundo semestre. Los equipos deberán afrontar un ritmo de competencia muy alto si desean llegar con opciones reales a la última jornada.

Publicidad

Calendario de la fase regular del Torneo Clausura 2026

La fase de todos contra todos tendrá una duración exacta de cuatro meses de pura adrenalina. La organización del campeonato confirmó que la etapa regular finalizará el 22 de noviembre de 2026, según contó Gustavo Peralta.

El Clausura inicia el 17 de julio y culmina el 22 de noviembre. https://t.co/68E9ltAuFT — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) June 2, 2026

Durante estas diecisiete fechas, los dieciocho equipos participantes buscarán ganar el torneo corto o sumar en la tabla acumulada. El objetivo es asegurar su clasificación a los torneos internacionales de la Conmebol.

Publicidad

Dato clave para las plantillas: Los cuerpos técnicos tendrán que gestionar de forma inteligente las rotaciones debido al desgaste físico que provocarán los viajes a la altura y al calor del interior del país.

¿Cuándo se juegan los playoffs de la Liga 1 2026?

En caso de que el reglamento exija la disputa de una definición extra, el torneo se prolongará unas semanas más. Esta situación se dará si el ganador del Clausura es un club distinto al que se coronó en el Torneo Apertura.

La ronda de playoffs, que abarca las semifinales y las finales de ida y vuelta, estaría terminando en la quincena de diciembre de 2026. Con este cronograma, el balompié nacional conocerá a su monarca absoluto justo antes de las fiestas de fin de año.

Publicidad

El fixture se mantendrá exactamente igual al de la primera mitad del año, pero con las localías invertidas. Esto asegura partidos de alta tensión desde el primer minuto en las diferentes canchas del Perú.

El trofeo del Torneo Apertura 2026. (Foto: X).

¿Cómo será la primera fecha del Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima vs. Sport Huancayo (Estadio Alejandro Villanueva / Lima)

ADT vs. Universitario de Deportes (Estadio Unión Tarma / Tarma)

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Alberto Gallardo / Lima)

Melgar vs. Cienciano (Estadio Monumental de la UNSA / Arequipa)

Los Chankas vs. Sport Boys (Estadio Los Chankas / Andahuaylas)

Atlético Grau vs. UTC (Estadio Campeones del 36 / Sullana)

Cusco FC vs. Alianza Atlético (Estadio Inca Garcilaso de la Vega / Cusco)

FC Cajamarca vs. Juan Pablo II College (Estadio Héroes de San Ramón / Cajamarca)

CD Moquegua vs. Comerciantes Unidos (Estadio 25 de Noviembre / Moquegua)

Publicidad

DATOS CLAVE