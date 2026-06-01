Este futbolista de la Selección Peruana presenta una oportunidad especial. Ser el próximo refuerzo de Universitario, lo señaló recientemente.

El mercado de pases del fútbol peruano se reactiva con fuerza en medio de la expectativa por los próximos partidos amistosos internacionales contra Haití y España. Universitario de Deportes busca potenciar su plantel y ha puesto la mira en Adrián Quiroz, futbolista de gran presente que se suma a los entrenamientos de la ‘Bicolor’.

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Las negociaciones van por muy buen camino gracias al enorme interés del cuadro merengue por cerrar el fichaje de forma prioritaria. La directiva del tricampeón nacional busca asegurar el préstamo del mediocampista ofensivo lo antes posible para encarar los siguientes retos del torneo local.

Negociaciones en marcha con Adrián Quiroz

El representante del jugador, Marco De Giuseppe ‘Bica’, conversó en exclusiva con el programa Nada que no Sepa y dio detalles claros sobre el estado de la transferencia. El agente confirmó que las conversaciones con Universitario de Deportes ya son una realidad formal en el mercado de pases.

“No hay ningún problema para hablar de este tema. Hubo una conversación con el club Universitario y Adrián Quiroz está en estos momentos con la selección peruana, está pensando en eso ahora. Ya hay una propuesta en mesa, conversación de club a club para ver el tema de la cesión del jugador”, precisó De Giuseppe.

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El peso de Universitario y el deseo del jugador

A pesar de que el volante maneja alternativas para continuar su carrera en el balompié internacional, la propuesta de Ate ha tomado una clara ventaja. La velocidad con la que la directiva de la ‘U’ inició la gestión está siendo un factor determinante para el entorno del futbolista.

“Tenemos tiempo, esperemos que esto camine y veremos eso cuando el jugador regrese del viaje para dar una respuesta final para que vista la camiseta de la ‘U’. Hay una posibilidad de salida al extranjero, hay algunas cosas caminando, pero la forma en que la ‘U’ vino y la urgencia de contratación está pesando mucho”, añadió el representante.

Adrián Quiroz es canterano de Universitario de Deportes. (Foto: X).

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La transferencia cuenta con el visto bueno más importante: el del propio futbolista, quien se mostró sumamente entusiasmado con la idea de retornar al equipo de sus amores. Al ser consultado sobre esta opción, el volante dejó en claro su postura con una frase contundente: “Me gustaría esa posibilidad (regresar al club de donde salió)”.

Concentrado en la Selección Peruana

Mientras se define su futuro a nivel de clubes, Adrián Quiroz ya se encuentra en la capital de la república enfocado en los trabajos del equipo de todos. El jugador dejó su localidad en Los Chankas para unirse de inmediato a las órdenes del estratega brasileño Mano Menezes.

El mediocampista vive sus primeras experiencias con la camiseta nacional y busca ganarse un lugar en el once titular para los exigentes amistosos que se avecinan en Europa. Las negociaciones finales con Universitario se resolverán formalmente una vez que concluya la gira de la escuadra bicolor.

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Adrián Quiroz: "Lo de la 'U' es una posibilidad, me gustaría volver"#LaBicolor pic.twitter.com/k3LxmLoMIW — INKADIGITAL TV (@InkadigitalTv) June 1, 2026

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