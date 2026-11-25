Con 6 goles en el Torneo Clausura, el delantero ecuatoriano hizo lo suficiente para quedarse en Sport Huancayo. Se lo vinculó con Universitario y Alianza Lima.

Daniel Porozo ha sido una de las grandes figuras de Sport Huancayo, una pieza clave de gol para lograr el Torneo Clausura 2026. Es por eso que ha despertado el interés de algunos equipos importantes, según múltiples fuentes. Universitario y Alianza Lima sonaron como opción. Sin embargo, sorprendió a todos al firmar la renovación de contrato con el ‘Rojo Matador’.

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Daniel Porozo ya firmó su nuevo contrato con Sport Huancayo, tal como informó Romario Oropeza, gerente deportivo del club en el programa Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Según informó la periodista Jessica Barrios, el nuevo vínculo es por las próximas tres temporadas.

Daniel Porozo renovó contrato con Sport Huancayo (X @JessicaBar15075).

La renovación de contrato del delantero ecuatoriano se conoció de manera sorpresiva, ya que su nombre estaba siendo vinculado con clubes como Universitario y Alianza Lima. Es que su buen trabajo como centrodelantero titular del conjunto huancaíno (en reemplazo del lesionado Franco Caballero) lo hicieron un posible objetivo, sobre todo porque terminaba contrato en diciembre.

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En Ecuador, aseguraron que la ‘U’ pensaba en Porozo como “una prioridad”. En tanto, el propio atacante, en declaraciones a Modo Fútbol (canal de YouTube Linkeados), aseguró que su gran deseo era jugar con su compatriota Eryc Castillo, lo que disparó los rumores de un interés del conjunto blanquiazul.

Finalmente, se terminaron las especulaciones y Porozo se quedará en Sport Huancayo. Su continuidad se confirma, precisamente, poco antes del primer partido de la semifinal de los Playoffs por el título nacional ante Universitario. Pase lo que pase, se quedará a jugar la Copa Libertadores con el ‘Rojo Matador’.

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Las estadísticas de Daniel Porozo en Sport Huancayo

Daniel Porozo llegó a Sport Huancayo a mitad de este 2026, proveniente de Real Oruro de Bolivia, equipo con el que había marcado cinco goles en ocho partidos. En el ‘Rojo Matador’, en tanto, disputó 17 partidos en el Torneo Clausura 2026 (789 minutos totales) y anotó seis goles.

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