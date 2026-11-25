El equipo clasificado a la gran final de la Liga 1 2026 se llevará una gran cantidad de dinero, así que Universitario y Sport Huancayo tienen un motivo más para prepararse al máximo detalle.

Se vienen las semifinales de la Liga 1 entre Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo. Los análisis futbolísticos vienen dándose durante los últimos días y muchos coinciden en que se trata de una llave pareja ya que cada equipo se hace fuerte jugando en condición de local. Ahora, lo económico también genera interés y vamos a ver cuánto es lo que podrían ganar.

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Si bien el premio desde la organización de la Liga 1 es un tema aparte y se le dará una cierta cantidad de dinero al equipo campeón de la temporada 2026, en esta llave de semifinales para conocer al rival de Alianza Lima también existe un jugoso premio que asciende a los 3 millones de dólares. Así es, hablamos de un monto que podría aliviar distintos aspectos en cada institución.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Resulta que el ganador de la llave entre Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo disputará la gran final del fútbol nacional y en el peor de los casos clasificará como Perú 2 a la siguiente Copa Libertadores. Por ello es que desde Conmebol otorgan 3 millones de dólares a quienes disputan la fase de grupos, además de 340 mil dólares por cada victoria conseguida en dicha etapa.

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El drástico cambio que tendría la llave entre Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo

De cara al partido de ida que se disputará en el Estadio IPD Huancayo el próximo domingo 29 de noviembre desde las 15:00 horas, una reciente información del periodista Gustavo Peralta reveló que podría jugarse solo con hinchada local luego de haberse utilizado la tribuna oriente sin el permiso necesario. Todo ello con la finalidad de evitar cualquier accidente de por medio.

“Consideran del IPD que lo mejor sería que el partido se juegue solo con hinchada local, es una evaluación que se está haciendo. Hoy deben salir las garantías o mañana como plazo máximo. El IPD considera que sería una forma de demostrar que en Huancayo lo hicieron mal y minimizar el riesgo, teniendo en cuenta que solo tienen una tribuna”; informó en el programa ‘Modo Fútbol‘.

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El último antecedente entre Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo

Para tristeza de Universitario de Deportes y felicidad de Sport Huancayo, el último resultado entre sí se dio el pasado domingo 22 de noviembre cuando los locales golearon por 4-1 en una exhibición de buen fútbol ante sus hinchas. Por otro lado, los merengues dejaron diversas dudas colectivas e individuales, así que ahora deberán mejorar a como de lugar si quieren lograr otro resultado.

DATOS CLAVES

El ganador entre Universitario y Sport Huancayo asegurará 3 millones de dólares de Conmebol.

y asegurará de Conmebol. La ida será el 29 de noviembre a las 15:00 en Estadio IPD Huancayo .

a las en . En su último duelo el 22 de noviembre, Sport Huancayo goleó 4-1 a Universitario.