Dejó a Pavez en el suelo: el golazo de Jostin Alarcón para el 1-0 de Sport Boys ante Alianza Lima

Sport Boys sorprendió a Alianza Lima y se puso 1-0 arriba al minuto 28 del primer tiempo del partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Jostin Alarcón cerró una gran jugada, con gambeta en el área ante Esteban Pavez y definición a un palo para vencer a Alejandro Duarte.
La jugada del gol la inició Luis Urruti tras un pase largo. Luis Advíncula no estaba en la zona y quien intentó cerrar fue Fernando Gaibor. Sin embargo, ‘Tito’ tuvo espacio para dar un pase filtrado perfecto para Jostin Alarcón, quien ganó su posición y metió una gambeta en el área para dejar pagando a Esteban Pavez. Definió al segundo palo para el 1-0.
¡Quiero ver otro gol, Jostin! 🩷— Club Sport Boys Association (@sportboys) August 9, 2026
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Alejandro Duarte estuvo cerca de quitarle el gol a Alarcón y llegó a rozar el balón. Sin embargo, la definición del futbolista de Sport Boys terminó en la red y provocó la alegría de gran parte del Estadio Nacional.
Este fue recién el segundo gol que marcó Jostin Alarcón en esta temporada de la Liga 1 Perú 2026. El anterior había sido el 31 de enero cuando el conjunto ‘rosado’ empató 1-1 ante Los Chankas por el Torneo Apertura.
Lo empató Federico Girotti en el segundo tiempo
Alianza Lima pudo llegar al empate en el complemento. Al minuto 20, Federico Girotti aprovechó una pelota dentro del área y definió de volea y al primer palo para marcar el 1-1, resultado que terminó siendo definitivo en el Nacional de Lima.
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𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗕𝗼𝘆𝘀 1⃣ – 1⃣ 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔— Gallo Negro (@GalloNegroLives) August 9, 2026
⚽️ 𝟲𝟰'' 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗚𝗶𝗿𝗼𝘁𝘁𝗶 pic.twitter.com/JI1m6UGAaf
Sport Boys hizo un gran partido y mereció la victoria por sobre Alianza Lima. De hecho, antes del tanto de Girotti, el árbitro Bruno Pérez le anuló dos goles a instancias del VAR. Primero, un golazo de Luis Urruti, que no fue validado debido a una mano previa. Y, luego, un tanto de Pablo Erustes, quien estaba en offside.
DATOS CLAVE
- Jostin Alarcón marcó el 1-0 para Sport Boys al minuto 28 del partido.
- Federico Girotti anotó el empate 1-1 para Alianza Lima en el segundo tiempo.
- Dos goles de Sport Boys fueron anulados por el árbitro Bruno Pérez.