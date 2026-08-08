Los goles anulados a Urruti y Erustes que le hubiesen dado el 2-0 a Sport Boys ante Alianza Lima

Sport Boys se puso 2-0 al inicio del segundo tiempo ante Alianza Lima, pero el VAR intervino y le anuló un golazo a Luis Urruti y, luego, un tanto a Pablo Erustes. Fueron dos jugadas que demoraron mucho por la intervención del sistema de videoarbitraje: la primera acción fue anulada por mano y la otra por offside. Esto complicó al conjunto ‘rosado’, quien terminó recibiendo el gol del empate de los ‘Blanquiazules’.
Al quinto minuto del complemento, una jugada individual de Luis Urruti donde con caída y todo, terminó por sacar un remate aireado desde fuera del área. Alejandro Duarte tuvo una floja respuesta porque esperaba el desvío de cabeza de Luciano Nequecaur, pero el balón terminó adentro.
‘Tito’ lo festejó con alma y vida por su pasado en el clásico rival de Alianza Lima, Universitario. Sin embargo, al árbitro Bruno Pérez lo llamaron desde el VAR y, tras ver que, en la caída, el delantero tocó el balón con la mano, terminó por anular el segundo gol de Boys.
❌ ANULADO EL GOL DE LUIS URRUTI POR UNA MANO #SportBoys 1-0 #AlianzaLima— L1MAX (@L1MAX_) August 9, 2026
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Poco después, Boys volvía a festejar el 2-0 por un gol de zurda de Pablo Erustes. Sin embargo, un toque de Luciano Nequecaur dejó en offside al ex Deportivo Garcilaso y Melgar. El VAR demoró mucho tiempo, pero al final, tras el trazado de líneas, le avisó de la posición de adelanto a Bruno Pérez.
❌ OTRO GOL ANULADO PARA LOS ROSADOS POR FUERA DE JUEGO #SportBoys 1-0 #AlianzaLima— L1MAX (@L1MAX_) August 9, 2026
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Estas dos acciones terminaron condenando al equipo de Carlos Desio. Es que casi a la mitad del complemento, Alianza Lima pudo llegar al gol del empate y hasta pudo haberlo ganado sobre el final.
Federico Girotti lo empató y hasta pudo ganarlo para Alianza Lima
Al minuto 20 del segundo tiempo, Federico Girotti aprovechó una pelota dentro del área y definió de volea y al primer palo para marcar el 1-1, resultado que terminó siendo definitivo en el Nacional de Lima.
𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗕𝗼𝘆𝘀 1⃣ – 1⃣ 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔— Gallo Negro (@GalloNegroLives) August 9, 2026
⚽️ 𝟲𝟰'' 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗚𝗶𝗿𝗼𝘁𝘁𝗶 pic.twitter.com/JI1m6UGAaf
Sobre la parte final, el propio delantero argentino de los ‘Íntimos’ tuvo una chance inmejorable casi desde el punto penal y totalmente solo. Su remate se fue desviado, apenas al lado del palo. En caso de haberlo convertido, pudo haber sido la victoria para el elenco de Pablo Guede.
DATOS CLAVE
- Gol anulado a Luis Urruti por intervención del VAR debido a una mano.
- Posición adelantada de Pablo Erustes provocó la anulación de su gol por el VAR.
- Federico Girotti anotó el 1-1 definitivo para Alianza Lima en el segundo tiempo.