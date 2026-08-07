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Tabla de posiciones del Clausura 2026 y el Acumulado tras el empate entre Universitario y Sporting Cristal

Universitario y Sporting Cristal desaprovecharon la chance de ser líderes en soledad. Hay varios equipos arriba con 7 puntos.

Jairo Concha, en disputa por el balón en el Universitario vs. Sporting Cristal.
© Liga 1 Te ApuestoJairo Concha, en disputa por el balón en el Universitario vs. Sporting Cristal.

La fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú continuó con los partidos de este viernes 7 de agosto. Luego del inicio de la jornada con el 1-0 de Alianza Atlético ante Cienciano, hubo tres encuentros que le dieron continuidad a esta nueva jornada donde destacó el clásico entre Universitario y Sporting Cristal.

Parecía que el clásico terminaría sin goles por el mal partido de ambos equipos. Sin embargo, apareció primero Gianluca Lapadula para hacer explotar el Monumental y, luego, un penal por mano de Caín Fara lo cambió Yoshimar Yotún por gol para el 1-1 entre Universitario y Sporting Cristal.

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Antes de este clásico en el Monumental de Ate, el viernes comenzó con otro empate 1-1 entre Sport Huancayo y Los Chankas por los goles de Ronal Huaccha y Franco Torres. El conjunto de Walter Paolella sigue en la irregularidad tras su buen Torneo Apertura, mientras que los huancaínos se meten momentáneamente como líderes junto a Alianza Lima y FBC Melgar.

Tras este partido, Comerciantes Unidos dio la sorpresa y logró su primer triunfo en este Torneo Clausura. Venció 3-1 a Cusco FC, uno de los equipos que podía subir al primer lugar de la tabla. Lo ganaba el equipo de Javier Rabanal con el gol de Facundo Callejo, pero lo dieron vuelta Flavio Alcedo, Matías Sen y Alexis Cossio.

A la fecha 4 del Torneo Clausura le quedan cinco partidos. Este sábado se jugarán tres encuentros, entre los que destaca la visita del líder Alianza Lima al Estadio Nacional para jugar ante Sport Boys. En tanto, el domingo juega el otro líder, FBC Melgar en Arequipa ante FC Cajamarca.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

POSEQUIPOSPTSPJGEPDIF
1Alianza Lima73210+3
2Sport Huancayo74211+3
3FBC Melgar73210+3
4Sporting Cristal74211+2
5Los Chankas742110
6Universitario de Deportes742110
7Cusco FC64202+3
8Sport Boys63201+2
9Deportivo Garcilaso63201+1
10Alianza Atlético64202-2
11Comerciantes Unidos54121+1
12Juan Pablo II College431110
13CD Moquegua330300
14Atlético Grau33102-1
15Cienciano34103-3
16FC Cajamarca13012-3
17UTC13012-5
18ADT03003-4

Tabla de posiciones del Acumulado de la Liga 1 Perú 2026

POSEQUIPOSPTSPJGEPDIF
1Alianza Lima47201451+25
2Los Chankas41211254+4
3Cienciano36211137+9
4Universitario36211065+9
5FBC Melgar35201055+12
6Cusco FC332110380
7Deportivo Garcilaso3220956+4
8Alianza Atlético27217680
9Sporting Cristal26217590
10Comerciantes Unidos2621687−1
11Sport Boys*2420758−2
12Sport Huancayo23216510−7
13CD Moquegua2120569−7
14Juan Pablo II College20205510−18
15ADT**19205510−3
16Atlético Grau19205411−7
17FC Cajamarca***17204610−8
18UTC****1220479−10
  • * A Sport Boys se le descontaron dos puntos por deudas.
  • ** A ADT se le descontó un punto por deudas.
  • *** A FC Cajamarca se le redujo un punto por deudas
  • **** UTC perdió siete puntos por decisión de la Liga y deudas.

Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

JUEVES 6 DE AGOSTO

  • Alianza Atlético 1-0 Cienciano (gol de Jairo Molina al 61′)

VIERNES 7 DE AGOSTO

  • Sport Huancayo 1-1 Los Chankas (Ronal Huaccha 41′ / Franco Torres 65′)
  • Comerciantes Unidos 3-1 Cusco FC (Flavio Alcedo 73′, Matías Sen 86′ y Alexis Cossio 99′ / Facundo Callejo 26′)
  • Universitario 1-1 Sporting Cristal (Gianluca Lapadula 72′ / Yoshimar Yotún -P- 82′)

SÁBADO 8 DE AGOSTO

  • UTC vs. ADT | Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca) | 13:00 horas
  • Juan Pablo II College vs. Atlético Grau | Complejo Juan Pablo II (Chongoyape) | 15:30 horas
  • Sport Boys vs. Alianza Lima | Estadio Nacional (Lima) | 20:00 horas

DOMINGO 9 DE AGOSTO

  • Deportivo Garcilaso vs. CD Moquegua | Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 13:00 horas
  • FBC Melgar vs. FC Cajamarca | Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa) | 15:30 horas

DATOS CLAVE

  • Universitario 1-1 Sporting Cristal por goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún.
  • Comerciantes Unidos 3-1 Cusco FC y logró su primer triunfo del Torneo Clausura.
  • Alianza Lima visita a Sport Boys este sábado 8 de agosto en el Callao.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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