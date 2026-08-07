Tabla de posiciones del Clausura 2026 y el Acumulado tras el empate entre Universitario y Sporting Cristal

La fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú continuó con los partidos de este viernes 7 de agosto. Luego del inicio de la jornada con el 1-0 de Alianza Atlético ante Cienciano, hubo tres encuentros que le dieron continuidad a esta nueva jornada donde destacó el clásico entre Universitario y Sporting Cristal.

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Parecía que el clásico terminaría sin goles por el mal partido de ambos equipos. Sin embargo, apareció primero Gianluca Lapadula para hacer explotar el Monumental y, luego, un penal por mano de Caín Fara lo cambió Yoshimar Yotún por gol para el 1-1 entre Universitario y Sporting Cristal.

Antes de este clásico en el Monumental de Ate, el viernes comenzó con otro empate 1-1 entre Sport Huancayo y Los Chankas por los goles de Ronal Huaccha y Franco Torres. El conjunto de Walter Paolella sigue en la irregularidad tras su buen Torneo Apertura, mientras que los huancaínos se meten momentáneamente como líderes junto a Alianza Lima y FBC Melgar.

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Tras este partido, Comerciantes Unidos dio la sorpresa y logró su primer triunfo en este Torneo Clausura. Venció 3-1 a Cusco FC, uno de los equipos que podía subir al primer lugar de la tabla. Lo ganaba el equipo de Javier Rabanal con el gol de Facundo Callejo, pero lo dieron vuelta Flavio Alcedo, Matías Sen y Alexis Cossio.

A la fecha 4 del Torneo Clausura le quedan cinco partidos. Este sábado se jugarán tres encuentros, entre los que destaca la visita del líder Alianza Lima al Estadio Nacional para jugar ante Sport Boys. En tanto, el domingo juega el otro líder, FBC Melgar en Arequipa ante FC Cajamarca.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

POS EQUIPOS PTS PJ G E P DIF 1 Alianza Lima 7 3 2 1 0 +3 2 Sport Huancayo 7 4 2 1 1 +3 3 FBC Melgar 7 3 2 1 0 +3 4 Sporting Cristal 7 4 2 1 1 +2 5 Los Chankas 7 4 2 1 1 0 6 Universitario de Deportes 7 4 2 1 1 0 7 Cusco FC 6 4 2 0 2 +3 8 Sport Boys 6 3 2 0 1 +2 9 Deportivo Garcilaso 6 3 2 0 1 +1 10 Alianza Atlético 6 4 2 0 2 -2 11 Comerciantes Unidos 5 4 1 2 1 +1 12 Juan Pablo II College 4 3 1 1 1 0 13 CD Moquegua 3 3 0 3 0 0 14 Atlético Grau 3 3 1 0 2 -1 15 Cienciano 3 4 1 0 3 -3 16 FC Cajamarca 1 3 0 1 2 -3 17 UTC 1 3 0 1 2 -5 18 ADT 0 3 0 0 3 -4

Tabla de posiciones del Acumulado de la Liga 1 Perú 2026

POS EQUIPOS PTS PJ G E P DIF 1 Alianza Lima 47 20 14 5 1 +25 2 Los Chankas 41 21 12 5 4 +4 3 Cienciano 36 21 11 3 7 +9 4 Universitario 36 21 10 6 5 +9 5 FBC Melgar 35 20 10 5 5 +12 6 Cusco FC 33 21 10 3 8 0 7 Deportivo Garcilaso 32 20 9 5 6 +4 8 Alianza Atlético 27 21 7 6 8 0 9 Sporting Cristal 26 21 7 5 9 0 10 Comerciantes Unidos 26 21 6 8 7 −1 11 Sport Boys* 24 20 7 5 8 −2 12 Sport Huancayo 23 21 6 5 10 −7 13 CD Moquegua 21 20 5 6 9 −7 14 Juan Pablo II College 20 20 5 5 10 −18 15 ADT** 19 20 5 5 10 −3 16 Atlético Grau 19 20 5 4 11 −7 17 FC Cajamarca*** 17 20 4 6 10 −8 18 UTC**** 12 20 4 7 9 −10

* A Sport Boys se le descontaron dos puntos por deudas.

** A ADT se le descontó un punto por deudas.

*** A FC Cajamarca se le redujo un punto por deudas

**** UTC perdió siete puntos por decisión de la Liga y deudas.

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Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

JUEVES 6 DE AGOSTO

Alianza Atlético 1-0 Cienciano (gol de Jairo Molina al 61′)

VIERNES 7 DE AGOSTO

Sport Huancayo 1-1 Los Chankas (Ronal Huaccha 41′ / Franco Torres 65′)

Comerciantes Unidos 3-1 Cusco FC (Flavio Alcedo 73′, Matías Sen 86′ y Alexis Cossio 99′ / Facundo Callejo 26′)

Universitario 1-1 Sporting Cristal (Gianluca Lapadula 72′ / Yoshimar Yotún -P- 82′)

SÁBADO 8 DE AGOSTO

UTC vs. ADT | Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca) | 13:00 horas

Juan Pablo II College vs. Atlético Grau | Complejo Juan Pablo II (Chongoyape) | 15:30 horas

Sport Boys vs. Alianza Lima | Estadio Nacional (Lima) | 20:00 horas

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DOMINGO 9 DE AGOSTO

Deportivo Garcilaso vs. CD Moquegua | Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 13:00 horas

FBC Melgar vs. FC Cajamarca | Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa) | 15:30 horas

DATOS CLAVE