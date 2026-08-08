Así lo empató Alianza Lima: el gol de Federico Girotti para el 1-1 ante Sport Boys

Federico Girotti le rompió el arco a Diego Melián y empató el partido para Alianza Lima ante Sport Boys. Antes, al cuadro 'rosado' le anularon dos goles.

Federico Girotti puso nuevamente en partido a Alianza Lima ante Sport Boys. El delantero argentino marcó el gol del 1-1 en el duelo de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Los ‘Rosados’ se habían adelantado en el marcador con el golazo de Jostin Alarcón y también le anularon dos tantos.

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Al minuto 20 del complemento, Girotti aprovechó una serie de errores de Sport Boys en el área, que defendió con poca gente ante el embate de Alianza Lima. El balón le quedó al ex Talleres y River, quien fusiló a Diego Melián con un disparo al primer palo para marcar el 1-1.

𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗕𝗼𝘆𝘀 1⃣ – 1⃣ 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔



⚽️ 𝟲𝟰'' 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗚𝗶𝗿𝗼𝘁𝘁𝗶 pic.twitter.com/JI1m6UGAaf — Gallo Negro (@GalloNegroLives) August 9, 2026

Para Federico Girotti fue su tercer gol en esta Liga 1 Perú 2026. Fue su primero en el Torneo Clausura, ya que los anteriores los había marcado en el Apertura: le había anotado a Deportivo Moquegua el pasado 2 de mayo y el 31 de ese mes también convirtió ante FC Cajamarca.

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A Sport Boys le habían anulado dos goles antes del gol de Federico Girotti

Alianza Lima no jugó bien en todo el partido, pero aprovechó su chance más clara para lograr un empate en el Nacional. Sport Boys fue mucho más y hasta mereció la victoria. De hecho, antes de tanto de Girotti, había convertido otros dos tantos, además del de Jostin Alarcón, pero ambos fueron anulados por el árbitro Bruno Pérez.

Primero, Luis Urruti clavó un golazo (con algo de responsabilidad del arquero Alejandro Duarte). Sin embargo, el VAR avisó de una mano de ‘Tito’ en la previa al tanto y Bruno Pérez lo anuló. Poco después, un offside de Pablo Erustes evitó su festejo de gol cuando vencía a Duarte.

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Federico Girotti erró el gol de la victoria para Alianza Lima

Federico Girotti tuvo el gol de la victoria para Alianza Lima. Al minuto 40 del complemento, casi en el punto del penal, quedó solo para definir a gol. Sin embargo, su definición fue al lado del arco. Si convertía, era prácticamente el tanto del triunfo para el visitante.

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Así, si bien el delantero argentino pudo romper su mala racha sin convertir, falló una jugada de gol clave. De todas maneras, puede irse conforme porque fue uno de los mejores jugadores de su equipo y lo pudo ratificar con el empate.

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