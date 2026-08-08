Dónde ver EN VIVO el amistoso PSG vs. Manchester United: hora, canales de TV y streaming online

Manchester United y PSG disputan este sábado 8 de agosto de 2026 un amistoso internacional de clubes de pretemporada. El encuentro está previsto para jugarse desde las 10:00 a. m. de Perú en el Ullevi Stadium de Gotemburgo, Suecia. Ambos están en distintas etapas de preparación.
El cuadro inglés afronta este cruce después de vencer por 2-1 al Atlético de Madrid en su amistoso anterior. Además, acumula cuatro partidos de preparación antes de este encuentro, por lo que llega con mayor rodaje a esta etapa.
El PSG, por su parte, viene de caer por 3-0 ante el Mallorca en su primer partido de pretemporada. El equipo de Luis Enrique afronta su segundo amistoso con varias ausencias en su plantel debido a vacaciones de algunos futbolistas, que todavía no vuelven tras su participación en el Mundial 2026.
¿Dónde ver EN VIVO PSG vs. Manchester United?
El partido entre PSG y Manchester United, que se juega en Gotemburgo, Suecia, no tiene transmisión por TV para Latinoamérica. En todo caso, vía streaming se puede ver por la plataforma MUTV, cuya suscripción varía dependiendo el plan (anual sale 29,99 libras esterlinas).
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¿A qué hora se juega PSG vs. Manchester United?
PSG vs. Manchester United, duelo amistoso que se juega este sábado 8 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a. m.
- Chile: 11:00 a. m.
- Argentina y Uruguay: 12:00 p. m.
- México: 9:00 a. m.
- Estados Unidos: 8:00 a. m. PT / 11:00 a. m. ET
- España e Italia: 5:00 p. m.
- Inglaterra: 4:00 p. m.
DATOS CLAVE
- Manchester United vs. PSG se enfrentan en un amistoso este 8 de agosto.
- Ullevi Stadium de Gotemburgo albergará el encuentro a las 10:00 a.m. de Perú.
- MUTV transmitirá el duelo por streaming a 29,99 libras esterlinas.