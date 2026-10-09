Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 11 de la Liga 1

Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo se enfrentan este viernes 9 de octubre, por la fecha 11 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

El puntero de la Liga 1 se mide el viernes 9 de octubre con un rival que llega metido de lleno en la pelea por los puestos de arriba. Deportivo Garcilaso quiere seguir marcando el paso del torneo y Sport Huancayo no está dispuesto a dejarle el camino libre.

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Son apenas tres puntos los que separan a ambos en la tabla, así que el resultado puede mover bastante el panorama en la mitad superior del campeonato. Para el local es una chance de estirar la ventaja al frente; para el visitante, de meterse de lleno en la pelea de arriba.

Horario del partido

Perú: 20:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

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La actualidad de ambos equipos

Deportivo Garcilaso llega como líder con 22 unidades en 10 fechas y una imagen que combina contundencia con algún traspié. Goleó 4-0 a Universitario en su última presentación, después de caer 0-1 ante Sport Boys como visitante, aunque antes de ese bache también había aplastado 4-2 a Atlético Grau. El funcionamiento ofensivo parece el gran sostén del equipo en esta Liga 1.

Sport Huancayo, quinto con 19 puntos, llega en racha: ganó sus últimos tres compromisos. Se impuso 3-2 a CD UT Cajamarca, antes había vencido 1-0 a Comerciantes Unidos de visitante y 2-1 a Sport Boys de local. El envión reciente lo tiene con chances concretas de meterse en la zona de arriba si saca algo en Cusco.

El historial entre Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo

El historial reciente entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Sport Huancayo, que ganó 3 de los últimos 7 cruces por 1 de Garcilaso, con 3 empates en el medio. En goles también manda el conjunto huancaíno, 7 contra 6. El antecedente más reciente, de abril, terminó 2-1 a favor de Sport Huancayo.

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Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/04/2026 Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso 2-1 Liga 1 23/08/2025 Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo 1-1 Liga 1 05/04/2025 Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso 0-3 Liga 1 19/07/2024 Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso 1-0 Liga 1 05/02/2024 Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo 0-2 Liga 1 21/09/2023 Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso 0-0 Liga 1 29/04/2023 Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo 1-1 Liga 1

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Asociacion Deportiva Tarma vs. FC Cajamarca — sábado 10 de octubre, 13:00 hs

Comerciantes Unidos vs. ADC Juan Pablo II — sábado 10 de octubre, 15:30 hs

Universitario vs. Melgar — sábado 10 de octubre, 19:00 hs

CD UT Cajamarca vs. Sporting Cristal — domingo 11 de octubre, 13:00 hs

Sport Boys vs. Alianza Atletico — domingo 11 de octubre, 15:30 hs

Cusco vs. Alianza Lima — domingo 11 de octubre, 18:30 hs

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En síntesis