Universitario empató sin goles ante CD Moquegua por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026

El cuadro 'crema' empató 0-0 frente al elenco de Moquegua y ya acumula tres encuentros seguidos sin triunfos en el Torneo Apertura 2026.

Universitario de Deportes atraviesa un complicado presente y ya suma cinco partidos consecutivos sin poder sumar de a tres, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

En esta ocasión, los ‘cremas’ igualaron 0-0 frente a CD Moquegua en el estadio 25 de Noviembre, en un encuentro donde Jeferson Collazos desperdició un penal que pudo darle el triunfo al conjunto local.

Con este empate, la ‘U’ se mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Apertura con un total de 26 puntos, aunque dejó escapar una gran oportunidad para acercarse a los primeros puestos del campeonato.