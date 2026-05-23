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Liga 1

Universitario empató sin goles ante CD Moquegua por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026

El cuadro 'crema' empató 0-0 frente al elenco de Moquegua y ya acumula tres encuentros seguidos sin triunfos en el Torneo Apertura 2026.

Universitario vs CD Moquegua
© Liga 1Universitario vs CD Moquegua

Universitario de Deportes atraviesa un complicado presente y ya suma cinco partidos consecutivos sin poder sumar de a tres, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

En esta ocasión, los ‘cremas’ igualaron 0-0 frente a CD Moquegua en el estadio 25 de Noviembre, en un encuentro donde Jeferson Collazos desperdició un penal que pudo darle el triunfo al conjunto local.

Con este empate, la ‘U’ se mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Apertura con un total de 26 puntos, aunque dejó escapar una gran oportunidad para acercarse a los primeros puestos del campeonato.

90+5' ¡FINAL DEL PARTIDO!

Final del partido en el estadio 25 de Noviembre: Universitario de Deportes y CD Moquegua empataron sin goles.

90' Se adicionan 5 minutos más

El cuarto árbitro mostró el tablero y se adicionaron cinco minutos para el final del encuentro.

77' CAMBIOS EN UNIVERSITARIO

Ingresan Alex Valera y Miguel Silveira, se retiran Sekou Gassama y Bryan Reyna.

75' ¡PENAL FALLADO!

Jeferson Collazos desperdició el penal para CD Moquegua tras estrellar su remate en el palo. El partido continúa 0-0.

73' ¡PENAL PARA CD MOQUEGUA!

CD Moquegua consiguió un penal a favor luego de una mano de Matías Di Benedetto dentro del área.

67' CAMBIOS EN MOQUEGUA

Bryan Angulo y Allonso Dávila dejaron el campo de juego. En sus lugares ingresaron Jeferson Collazos y Nicolás Chávez.

63' TARJETA AMARILLA PARA CD MOQUEGUA

Juan Diego Lojas recibió tarjeta amarilla en CD Moquegua.

56' ¡FLORES ESTUVO CERCA!

Edison Flores probó desde el tiro libre y su remate pasó muy cerca del arco defendido por Carlos Grados.

49' UNIVERSITARIO BUSCA ABRIR EL MARCADOR

Universitario de Deportes intenta generar peligro en campo rival y apuesta por la velocidad de Bryan Reyna para crear situaciones de gol.

45' CAMBIO EN UNIVERSITARIO

Para el arranque de la segunda mitad, Anderson Santamaría ingresó en lugar de Caín Fara.

¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya juegan Universitario y CD Moquegua el segundo tiempo del partido.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Final del primer tiempo en el duelo entre Universitario de Deportes y CD Moquegua. Ambos equipos se van al descanso con el marcador igualado sin goles.

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45' SE JUGARÁN 5 MINUTOS MÁS

El árbitro decidió agregar cinco minutos de tiempo adicional en la primera parte del compromiso.

40' ¡DURA FALTA CONTRA GASSAMA!

Enciso cometió infracción sobre Sekou Gassama cuando intentaba controlar el balón y el árbitro sancionó tiro libre para Universitario de Deportes.

34' ¡UNIVERSITARIO SE PIERDE EL 1-0!

Buena combinación entre Sekou Gassama y Bryan Reyna, quien asistió a Edison Flores para el remate. El disparo pasó muy cerca del arco rival.

26' ¡DURO CHOQUE EN EL ÁREA DE MOQUEGUA!

Sekou Gassama protagonizó un fuerte choque con Juan Diego Lojas y Carlos Grados. Los tres jugadores quedaron sentidos tras la acción.

23' Tiempo de rehidratación

El árbitro decretó una pausa de rehidratación durante la primera mitad del encuentro.

20' ¡CAMBIO EN CD MOQUEGUA!

Aldair Perleche dejó el campo por lesión y en su lugar ingresó Eros Montenegro.

18' Tarjeta amarilla para CD Moquegua

Aldair Perleche recibió tarjeta amarilla en el cuadro local tras un jalón contra Bryan Reyna.

17' ¡DURA FALTA DE CORZO!

Aldo Corzo frenó el avance de Yorman Zapata cuando iniciaba un contragolpe. El árbitro sancionó la infracción, aunque decidió no mostrar tarjeta.

14' ¡MOQUEGUA NO SE QUEDA ATRÁS!

Lastre probó de tiro libre, pero Diego Romero respondió con seguridad y controló el remate sin problemas.

10' ¡SE SALVA CD MOQUEGUA!

Gran intervención de Carlos Grados, quien evitó el gol de Universitario de Deportes tras un potente cabezazo de Edison Flores.

8' ¡ESTUVO CERCA EL 1-0 DE LA 'U'!

Buen envío de Ancajima al área rival y Jesús Castillo logró conectar de cabeza, aunque su remate pasó muy cerca del arco de CD Moquegua.

6' LA 'U' IMPONE SU JUEGO

Tras la intensidad del arranque, Universitario de Deportes busca generar peligro mediante jugadas elaboradas en campo rival.

3' ¡CD MOQUEGUA SALE CON TODO!

El equipo local intenta adueñarse del balón y marcar el ritmo del partido en el arranque del compromiso.

¡INICIÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el duelo entre Universitario y CD Moquegua.

Ambos equipos calientan minutos antes del partido

Los dos equipos ya realizan los trabajos precompetitivos sobre el césped del estadio 25 de Noviembre.

¿POR QUÉ NO FUE CONVOCADO FÉRTOLI?

¡Héctor Cúper habló en la previa!

"Han sido días muy intensos. Tenemos una seguidillas de partidos. La primera idea, con el partido ante Nacional, estoy conforme con la predisposición. Tenemos que seguir mejorando", expresó el estratega de la 'U'.

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE CD MOQUEGUA!

Carlos Grados, Cristian Enciso, Juan Diego Lojas, Aldair Perleche, José Amasifuen, Ricardo Chipao, Cristian Mejía, Yorman Zapata, Edgar Lastre, Allonso Dávila y Bryan Angulo.

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE UNIVERSITARIO!

Romero, Corzo, Fara, Di Benedetto, Murrugarra, Ancajima, Castillo, B. Reyna, Inga, Flores y Gassama.

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¡SORPRESAS EN EL ONCE DE UNIVERSITARIO!

Según dio a conocer el periodista Gustavo Peralta, Sekou Gassama arrancará de titular ante CD Moquegua.

Sekou Gassama, delantero de Universitario, feliz tras cumplir 31 años.

Sekou Gassama, delantero de Universitario, feliz tras cumplir 31 años.

¿Quién será el árbitro del duelo en Moquegua?

El encuentro entre Universitario de Deportes y CD Moquegua tendrá como árbitro principal a Kevin Ortega, mientras que Junior Rivera será el encargado del VAR.

¡Duras bajas en Universitario!

Héctor Cúper tendrá varias ausencias importantes en su equipo, ya que José Carabalí, Andy Polo y José Rivera no fueron incluidos en la convocatoria. A ellos también se suma la ausencia de Héctor Fértoli para este compromiso.

Posibles alineaciones de Universitario y CD Moquegua

  • Universitario: Miguel Vargas, Cain Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, César Inga, Jorge Murrugarra, Miguel, Martin Perez Guedes, Jairo Concha, Edison Flores y Lisandro Alzugaray.
  • Moquegua: Renzo Figueroa, Aldair Perleche, Juan Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuén, Cristian Mejía, Claudio Ramírez, Diego Ramírez, Eros Montenegro, Allonso Dávila y Jeferson Collazos.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Universitario busca volver al triunfo en la Liga 1 y empezar a consolidar la idea de juego de Héctor Cúper. Tras igualar en la Copa Libertadores, el conjunto crema necesita sumar de a tres para mantenerse cerca de los primeros puestos del Torneo Apertura 2026.

En su último compromiso internacional, al 'U' empató 0-0 con Nacional por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, partido que marcó el debut oficial del estratega argentino.

Por su parte, CD Moquegua tratará de aprovechar su localía pese a venir de una caída por 1-0 ante Los Chankas en Andahuaylas. El elenco moqueguano buscará recuperarse y sorprender a los 'merengues'.

¿Dónde ver Universitario vs CD Moquegua EN VIVO?

El duelo entre Universitario de Deportes y CD Moquegua será transmitido EN VIVO por las pantallas de L1 MAX. La señal también está disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV.

¿A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua?

Revisa los horarios en distintos países para seguir el partido entre Universitario de Deportes y CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

  • México y Centroamérica: 11:45 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 12:45 horas
  • Bolivia y Venezuela: 13:45 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 14:45 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Universitario y CD Moquegua!

¡Bienvenidos, amigos de Bolavip Perú! Sigue aquí todas las incidencias del duelo entre Universitario de Deportes y CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026.

Universitario vs CD Moquegua
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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