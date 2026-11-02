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Dónde ver EN VIVO Sport Huancayo vs. Melgar por la fecha 15 de la Liga 1: TV y streaming online

Sport Huancayo y Melgar se enfrentan este lunes 2 de noviembre, por la fecha 15 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Sport Huancayo vs. Melgar, Liga 1
Sport Huancayo vs. Melgar, Liga 1

Sport Huancayo recibe a Melgar este lunes 2 de noviembre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1.

Sport Huancayo llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Melgar tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Sport Huancayo viene de perder 0-2 como visitante ante ADC Juan Pablo II. El equipo ocupa el puesto 3 con 28 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Alianza Atletico.

Melgar empató 1-1 como local ante Comerciantes Unidos en la fecha anterior. Melgar está 5° en la tabla con 26 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante CD UT Cajamarca.

El historial entre Sport Huancayo y Melgar

Sport Huancayo y Melgar se enfrentaron 44 veces en los últimos años: 13 triunfos de Sport Huancayo, 19 de Melgar y 12 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
16/05/2026Melgar vs. Sport Huancayo4-1Liga 1
26/10/2025Melgar vs. Sport Huancayo2-0Liga 1
21/06/2025Sport Huancayo vs. Melgar2-2Liga 1
27/10/2024Sport Huancayo vs. Melgar2-4Liga 1
18/05/2024Melgar vs. Sport Huancayo4-1Liga 1
27/08/2023Melgar vs. Sport Huancayo1-3Liga 1
09/04/2023Sport Huancayo vs. Melgar1-1Liga 1
23/07/2022Melgar vs. Sport Huancayo1-0Liga 1
20/02/2022Sport Huancayo vs. Melgar3-0Liga 1
18/07/2021Sport Huancayo vs. Melgar0-3Liga 1

Horario del partido

  • Perú: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Liga1 Play, TV 360
  • Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • CD UT Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso — lunes 2 de noviembre, 13:15 hs
  • Sporting Cristal vs. FC Cajamarca — lunes 2 de noviembre, 15:30 hs
  • Comerciantes Unidos vs. Asociacion Deportiva Tarma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • Alianza Lima vs. Cienciano — martes 3 de noviembre, 20:00 hs
  • Universitario vs. Sport Boys — miércoles 4 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis

  • Sport Huancayo y Melgar se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la fecha 15 de la Liga 1.
  • El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
  • Sport Huancayo suma 28 puntos en el torneo.
  • Melgar suma 26 puntos en el torneo.
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