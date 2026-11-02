Dónde ver EN VIVO Sport Huancayo vs. Melgar por la fecha 15 de la Liga 1: TV y streaming online

Sport Huancayo y Melgar se enfrentan este lunes 2 de noviembre, por la fecha 15 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Sport Huancayo recibe a Melgar este lunes 2 de noviembre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1.

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Sport Huancayo llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Melgar tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Sport Huancayo viene de perder 0-2 como visitante ante ADC Juan Pablo II. El equipo ocupa el puesto 3 con 28 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Alianza Atletico.

Melgar empató 1-1 como local ante Comerciantes Unidos en la fecha anterior. Melgar está 5° en la tabla con 26 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante CD UT Cajamarca.

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El historial entre Sport Huancayo y Melgar

Sport Huancayo y Melgar se enfrentaron 44 veces en los últimos años: 13 triunfos de Sport Huancayo, 19 de Melgar y 12 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/05/2026 Melgar vs. Sport Huancayo 4-1 Liga 1 26/10/2025 Melgar vs. Sport Huancayo 2-0 Liga 1 21/06/2025 Sport Huancayo vs. Melgar 2-2 Liga 1 27/10/2024 Sport Huancayo vs. Melgar 2-4 Liga 1 18/05/2024 Melgar vs. Sport Huancayo 4-1 Liga 1 27/08/2023 Melgar vs. Sport Huancayo 1-3 Liga 1 09/04/2023 Sport Huancayo vs. Melgar 1-1 Liga 1 23/07/2022 Melgar vs. Sport Huancayo 1-0 Liga 1 20/02/2022 Sport Huancayo vs. Melgar 3-0 Liga 1 18/07/2021 Sport Huancayo vs. Melgar 0-3 Liga 1

Horario del partido

Perú: 11:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

CD UT Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso — lunes 2 de noviembre, 13:15 hs

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca — lunes 2 de noviembre, 15:30 hs

Comerciantes Unidos vs. Asociacion Deportiva Tarma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Alianza Lima vs. Cienciano — martes 3 de noviembre, 20:00 hs

Universitario vs. Sport Boys — miércoles 4 de noviembre, 20:30 hs

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En síntesis