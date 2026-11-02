Dónde ver EN VIVO Sport Huancayo vs. Melgar por la fecha 15 de la Liga 1: TV y streaming online

Sport Huancayo recibe a Melgar este lunes 2 de noviembre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1.
Sport Huancayo llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Melgar tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Sport Huancayo viene de perder 0-2 como visitante ante ADC Juan Pablo II. El equipo ocupa el puesto 3 con 28 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Alianza Atletico.
Melgar empató 1-1 como local ante Comerciantes Unidos en la fecha anterior. Melgar está 5° en la tabla con 26 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante CD UT Cajamarca.
El historial entre Sport Huancayo y Melgar
Sport Huancayo y Melgar se enfrentaron 44 veces en los últimos años: 13 triunfos de Sport Huancayo, 19 de Melgar y 12 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/05/2026
|Melgar vs. Sport Huancayo
|4-1
|Liga 1
|26/10/2025
|Melgar vs. Sport Huancayo
|2-0
|Liga 1
|21/06/2025
|Sport Huancayo vs. Melgar
|2-2
|Liga 1
|27/10/2024
|Sport Huancayo vs. Melgar
|2-4
|Liga 1
|18/05/2024
|Melgar vs. Sport Huancayo
|4-1
|Liga 1
|27/08/2023
|Melgar vs. Sport Huancayo
|1-3
|Liga 1
|09/04/2023
|Sport Huancayo vs. Melgar
|1-1
|Liga 1
|23/07/2022
|Melgar vs. Sport Huancayo
|1-0
|Liga 1
|20/02/2022
|Sport Huancayo vs. Melgar
|3-0
|Liga 1
|18/07/2021
|Sport Huancayo vs. Melgar
|0-3
|Liga 1
Horario del partido
- Perú: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Liga1 Play, TV 360
- Estados Unidos: Fanatiz
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- CD UT Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso — lunes 2 de noviembre, 13:15 hs
- Sporting Cristal vs. FC Cajamarca — lunes 2 de noviembre, 15:30 hs
- Comerciantes Unidos vs. Asociacion Deportiva Tarma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Alianza Lima vs. Cienciano — martes 3 de noviembre, 20:00 hs
- Universitario vs. Sport Boys — miércoles 4 de noviembre, 20:30 hs
En síntesis
- Sport Huancayo y Melgar se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la fecha 15 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
- Sport Huancayo suma 28 puntos en el torneo.
- Melgar suma 26 puntos en el torneo.