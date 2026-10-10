Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Melgar por la fecha 11 de la Liga 1: TV y streaming online

Universitario y Melgar se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la fecha 11 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Universitario llega golpeado por una goleada en contra y el sábado 10 de octubre tiene la obligación de reaccionar frente a Melgar, en un duelo que puede reacomodar la tabla de la Liga 1.

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Ambos pelean por meterse entre los primeros puestos del torneo y un resultado adverso puede complicar las aspiraciones de cualquiera de los dos. Universitario parte como favorito, pero el funcionamiento irregular que mostró últimamente abre una puerta para que Melgar le saque ventaja.

Horario del partido

Perú: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

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La actualidad de ambos equipos

El local viene de un golpe duro: cayó 0-4 como visitante ante Deportivo Garcilaso, un resultado que contrasta con el triunfo que había conseguido una fecha antes en cancha de Alianza Lima. Con 20 puntos en 10 partidos, Universitario se mantiene tercero, pero necesita cortar la inconsistencia si quiere seguir prendido en la parte alta de la Liga 1.

Melgar, en cambio, llega sin perder en sus últimas presentaciones. Empató 1-1 de local frente a Sport Boys después de ganarle a Cusco como visitante y de golear 3-0 a Asociación Deportiva Tarma. Con 18 unidades y la séptima posición, el equipo arequipeño no está lejos de los puestos de arriba y un triunfo en Lima lo metería de lleno en la pelea.

El historial entre Universitario y Melgar

El historial entre ambos tiene a Universitario como el más ganador: de 63 enfrentamientos se impuso en 28, contra 17 victorias de Melgar y 18 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 92 a favor de Universitario frente a 76 de Melgar.

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En los cruces más recientes la paridad fue mayor. El último antecedente terminó 2-1 para el local, y antes de eso hubo un 1-2 y un 4-1, lo que muestra que estos partidos rara vez son parejos en el resultado final aunque sí lo sean en el trámite.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/04/2026 Melgar vs. Universitario 2-1 Liga 1 14/09/2025 Melgar vs. Universitario 1-2 Liga 1 14/04/2025 Universitario vs. Melgar 4-1 Liga 1 01/08/2024 Melgar vs. Universitario 1-0 Liga 1 18/02/2024 Universitario vs. Melgar 2-0 Liga 1 06/08/2023 Melgar vs. Universitario 0-1 Liga 1 05/03/2023 Universitario vs. Melgar 1-0 Liga 1 16/10/2022 Universitario vs. Melgar 1-1 Liga 1 29/05/2022 Melgar vs. Universitario 2-0 Liga 1 31/10/2021 Melgar vs. Universitario 1-2 Liga 1

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Asociacion Deportiva Tarma vs. FC Cajamarca — sábado 10 de octubre, 13:00 hs

Comerciantes Unidos vs. ADC Juan Pablo II — sábado 10 de octubre, 15:30 hs

CD UT Cajamarca vs. Sporting Cristal — domingo 11 de octubre, 13:00 hs

Sport Boys vs. Alianza Atletico — domingo 11 de octubre, 15:30 hs

Cusco vs. Alianza Lima — domingo 11 de octubre, 18:30 hs

En síntesis