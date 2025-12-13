El durísimo golpe que Jesús Castillo le mandó a Sporting Cristal tras salir campeón con Universitario: “No fui hincha”

Jesús Castillo regresó al fútbol peruano a mitad de la temporada 2025. Universitario de Deportes se convirtió en su nuevo hogar y claramente cumplió con las expectativas al ser una pieza clave en el más reciente título nacional. Ahora, cuando muchos pensaron que existía una especie de sentimiento hacia Sporting Cristal por su pasado en el club, el volante sorprendió frente a ello.

Resulta que Jesús Castillo, quien por cierto se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal, debutó en el primer equipo en el año 2020 y en esta misma temporada salió campeón nacional, llegó entre ciertas críticas a Universitario de Deportes. Los hinchas celestes no tomaron muy bien que digamos que regrese de Europa para jugar en Ate, así que ahora seguro se enfadarán aún más.

En una reciente entrevista con el programa digital ‘Y Uno Feliz Podcast‘, el volante peruano de 24 años señaló que nunca ha sido muy asiduo a vincularse con el sentimiento de alguna camiseta, así que Sporting Cristal queda descartado. “Es algo que todo el mundo se pregunta y que todo el mundo se responde solo también, que yo nunca lo he dicho. Yo nunca fui hincha de ningún equipo”.

¿Entonces Jesús Castillo no es hincha de ningún equipo en el fútbol peruano?

Sabiendo de su pasado en Sporting Cristal y de que ahora mismo se siente muy identificado por lo está viviendo en la interna de Universitario de Deportes, Jesús Castillo reveló que gracias a su familia es que incluso pudo ser acercado en algún momento a Alianza Lima. Pese a esa situación, tampoco quedó ligado a los colores blanquiazules y hasta hoy se mantiene firme en su radical postura.

“Mis papás, más mi papá que mi mamá, me quiso hacer hincha de Alianza. Me llevó una vez al estadio, aunque no recuerdo cómo fue el partido ni nada. Pero me llevó una vez, lo recuerdo, y ahí nunca más. Luego fui creciendo, fui viendo de otra manera el fútbol y no me sentía hincha de ese equipo. Entonces dije: no soy hincha de nadie”; contó en la misma nota con ‘Y Uno Feliz Podcast‘.

Las posibilidades de que Jesús Castillo sea titular en Universitario en el año 2026

Jesús Castillo llegó a Universitario de Deportes como una alternativa en el mediocampo y con lo mostrado, claramente, se pudo ganar un lugar en las planificaciones de Jorge Fossati. Ahora que se viene trabajando en la llegada de un nuevo comando técnico, es muy probable que los jugadores empiecen de cero y es ahí en donde el volante podría ganarse un puesto de relevancia.

Otro aspecto a tener en cuenta respecto a las chances que tiene Jesús Castillo de ser titular en el equipo merengue de cara a la temporada 2026 es el interés de Millonarios FC en quedarse con los servicios de Rodrigo Ureña. Si finalmente el chileno logra ser vendido, no hay duda alguna de que deja un espacio libre que tranquilamente podría ser ocupado por el exjugador de Gil Vicente.

