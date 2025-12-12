“Gusta en tienda crema”: lo último que se sabe sobre la llegada de Alan Cantero a Universitario al no renovar con Alianza Lima

Ahora que la Liga 1 2025 está por terminar y que el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026 empezó a moverse desde hace algunas horas, el futuro de Alan Cantero genera tendencia al todavía no conocerse la decisión final de la directiva de Alianza Lima respecto a la compra de su pase. Mientras eso sucede, en Universitario de Deportes no pierden tiempo para empezar a persuadirlo.

El atacante argentino, quien pese a las lesiones en este año supo marcar la diferencia con camiseta de Alianza Lima, empieza a ser del gusto de la directiva de Universitario de Deportes y así ha quedado evidenciado el día de hoy con una reciente información. Sabemos que su pase pertenece a Godoy Cruz de Argentina y que ya no buscan un nuevo préstamo, sino el traspaso del jugador.

“Si bien es cierto, Alan Cantero fue acercado a Universitario de Deportes, y el club no solo recibió el CV del jugador. La ‘U’ mostró interés y realizó consultas con el entorno del jugador para conocer su situación actual. Cantero gusta en tienda crema y su nombre está siendo evaluado”; fue la revelación compartida por el periodista Enrique Vega a través de ‘X’ respecto al posible futuro del argentino.

¿Alan Cantero sería el escogido para reemplazar a Jairo Vélez que firmó por Alianza Lima?

Así como existe la posibilidad de que finalmente Alan Cantero pueda jugar en Universitario de Deportes durante la temporada 2026, el día de ayer se hizo oficial el arribo de Jairo Vélez a Alianza Lima. El volante ecuatoriano salió campeón con los cremas y no lo pensó dos veces en mudarse a Matute, con lo cual ahora podría darse una jugada muy similar, aunque desde el otro lado.

En cuanto al aspecto netamente futbolístico, Jairo Vélez terminó siendo titular en la ‘U’ como un segundo punta por detrás de Álex Valera. Dicho esto, Alan Cantero podría ocupar dicho lugar en el equipo titular de los merengues, tal y como lo vino haciendo en La Victoria. Sería una movida por otra, aunque para ello tendrían que empezar a darse las negociaciones respectivas.

Los números de Alan Cantero en Alianza Lima que generan interés en Universitario

Vistiendo la camiseta de Alianza Lima durante la temporada 2025, Alan Cantero completó un total de 32 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En dicho trayecto anotó 5 goles y registró 5 asistencias, aunque es importante mencionar que a mitad de año padeció de distintas lesiones que lo marginaron de la continuidad deseada. Eso sí, estos números vienen siendo suficientes para que en Universitario de Deportes ya lo tengan en la mira.

