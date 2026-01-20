El Liverpool lo quiso fichar, ahora no tiene club y hoy juega en canchas de tierra

La vida del futbolista es como el balón, da muchas vueltas y en un momento están en lo más alto, pero al otro en lo más bajo. Esto pasa mucho, sobre todo con esos jugadores que no saben cuidar mucho su carrera. En un abrir y cerrar de ojos se pueden cerrar puertas, por lo que es difícil luego terminar volviendo a la alta competencia.

Esto le pasó a Jean Deza, que se codeó con grandes figuras en el fútbol de Europa. Pero lastimosamente, su carrera se vino a bajo por los constantes escándalos en los que estuvo involucrado. Perdiendo la oportunidad de seguir brillando a nivel internacional, tanto así que hoy en día a sus 32 años de edad ya casi es un exjugador.

Justamente el mediocampista fue visto en un torneo amateur en Lucanas, Ayacucho. En este caso, defendiendo los colores del cuadro ‘Contrata E. Huarillocla’. Pero lo más curioso es la calidad del campo en el que se encontraba, en donde prácticamente no había nada de verde y tan solo se podía ver un montón de tierra. Lo cual es bastante curioso, más en este punto del año en donde los equipos de Liga 1 están cerca de jugar el torneo de Primera.

Deza jugando en cancha de tierra (Foto: Captura Promesa.pe).

Las malas decisiones han hecho que Deza ya no sea considerado como un jugador de primera división. Los clubes le han bajado el dedo, por eso ha estado participando en clubes de Liga 2, pero sin llegar a destacar como se podía esperar.

Jean Deza casi llega al Liverpool

Lo más curioso de todo es que Jean Deza estuvo en la órbita del Liverpool. El cuadro de la Premier League quiso contar con sus servicios, incluso llegaron a hacer una oferta por él. Pero para su mala suerte este fichaje no se logró contratar, perdiendo una oportunidad de oro de estar en un club gigante a nivel mundial.

Esto ocurrió cuando jugaba en el Montpellier de Francia. Jhonnier Montaño era su compañero en este club, por lo que fue él quien contó esta historia en una entrevista que le hicieron en Movistar Deportes.

Jean Deza contra Inglaterra (Foto: Getty).

“Cuando Perú juega contra Inglaterra, contra Suiza, que se estaba preparando para el Mundial del 2014, llega una propuesta de un equipo grande de Inglaterra, y el presidente no lo quiso vender. Del Liverpool”, comenzó diciendo el ex-volante.

