Sporting Cristal no depende de sí mismo para quedarse con el Torneo Clausura 2026, así que en la siguiente nota revisaremos qué requieren para cumplir con el objetivo trazado.

Todavía existe una vida por delante y Sporting Cristal deberá tener la total convicción de que podrán cumplir con el objetivo de llevarse el Torneo Clausura 2026. Si bien el escenario no es para nada sencillo ya que no dependen únicamente de lo que puedan hacer en el último partido del campeonato, ahora veremos qué resultados necesitan los celestes para soñar con el título.

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En principio, Sporting Cristal necesita conseguir el triunfo ante Cienciano el próximo domingo 22 de noviembre desde las 15:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo. Con ello es que los liderados por Roberto Mosquera sumarán 35 unidades en la tabla de posiciones y luego deberán esperar lo que pueda ocurrir en otro de los partidos más importantes de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.

Sport Huancayo y Universitario de Deportes medirán fuerzas en el Estadio IPD Huancayo y jugarán en simultáneo, así que desde los banquillos todos estarán muy atentos a lo que pueda pasar en ambos escenarios. Los cerveceros necesitan que los locales no sumen los tres puntos ya que de ser así no habrá nada más que hacer y no tendrán chances de lograr el tan ansiado título.

Sporting Cristal requiere que la ‘U‘ logre el triunfo o por último empate en la complicada altura de la ciudad de Huancayo. De ser así, incluso si es que existe una paridad de puntaje, los rimenses sacan ventaja por una mayor diferencia de goles. En conclusión, deberán hacer su trabajo ante Cienciano en Lima y luego esperar que los merengues les den una mano y así enfrentarse en semifinales.

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Fuente: Sporting Cristal.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Actualmente con 32 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, la posibilidad de que Sporting Cristal pueda ser líder está sujeta a los escenarios anteriormente expuestos. Es así que los celestes podrían celebrar el fin de semana o en el peor de los casos lamentarse por no haber sido capaces de conseguir el triunfo de visita ante ADT y con lo cual hubieran tenido la primera opción.

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Así se mueve la tabla de posiciones del Acumulado 2026

En cuanto a la tabla de posiciones del Acumulado 2026, Sporting Cristal tiene un total de 51 puntos hasta el momento y se ubica en la sexta posición, es decir que ya tienen asegurado un cupo a la próxima Copa Sudamericana. Ahora, en el caso de que disputar los play-offs podrían cambiar su destino ya que la posibilidad de inscribir su nombre en la Copa Libertadores 2027 estaría más latente que nunca.

DATOS CLAVES

22 de noviembre jugarán Sporting Cristal y Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo.

jugarán Sporting Cristal y Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo. 35 puntos necesita alcanzar Sporting Cristal para aspirar al título del Torneo Clausura.

necesita alcanzar Sporting Cristal para aspirar al título del Torneo Clausura. 51 puntos sumó Sporting Cristal en el Acumulado, asegurando cupo a la Copa Sudamericana.