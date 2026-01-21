El Puma Carranza le dejó tremendo consejo a Sergio Peña para que vuelva a brillar: “Debe ponerse a…”

Sergio Peña viene de una serie de malos partidos que han hecho que sea uno de los jugadores más cuestionados en Alianza Lima. El volante ha pasado de ser una de las figuras ‘blanquiazul’ a un jugador que el hincha ya no soporta. Pero acaba de recibir un importante consejo que podría cambiar su carrera en este 2026 y dar un giro a ese mal rendimiento en cancha.

En este caso, José Luis Carranza más conocido como el ‘Puma’ dio un consejo de experiencia para el volante nacional. Uno que podría ayudarlo para que pueda volver a ser un jugador determinante. Lo cual en estas últimas semanas no ha podido ser cada que ha entrado en partido, así que quizás pueda serle de gran utilidad.

“Yo pienso que el chico Peña debe ponerse a pensar que uno debe ser humilde y sencillo. Él juega bien, pero lamentablemente los pajaritos que tiene ha hecho que la gente se le tire en contra. No creo que se haya olvidado de jugar al fútbol luego de estar 10 años en el fútbol europeo. Lo que pasa es que él tiene que pisar tierra”, fueron las palabras iniciales del exjugador de Universitario de Deportes.

Pero ahí no quedó todo, ya que el ‘Puma’ confesó que ha tenido la oportunidad de estar cara a cara con el volante, al cual no considera alguien humilde. Por lo que considera que es algo que debe de mejorar si es que desea poder tener mejores oportunidades.

“Si hubiese sido humilde, eso le hubiese traído muchas cosas buenas para él. Falta humildad y lo he dicho. Nosotros que hemos jugado al fútbol conocemos que juega bien, pero es lamentable cuando llega acá porque se cree superior a todos. Yo he estado cara a cara con él y la gente decía “este no saluda”. Ahí se refleja eso, es buen jugador y le falta la humildad. Esa es la verdad porque la gente lo sabe y lo percibe que es buen jugador, pero le pasa pisar tierra”, sentenció.

Sergio Peña un jugador en deuda en Alianza Lima

Sergio Peña volvió a Alianza Lima el año pasado, se esperaba que con su presencia en la cancha pueda mejorar el rendimiento del cuadro de Matute. Pero la realidad terminó siendo muy diferente, siendo un futbolista que hasta ahora no se ha podido ganar el puesto de titular. Pese a que ha tenido un largo tiempo en el extranjero.

Sergio Peña, volante de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Pero claro, cada que le ha tocado estar en el campo de juego no ha sido lo suficientemente determinante como para poder mantener el lugar. Más bien, ahora mismo Jairo Vélez está por encima de él en el once de Pablo Guede. Así que habrá que esperar al inicio de la temporada para ver si se mantiene o se dan cambios en la oncena.

