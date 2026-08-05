Christian Cueva no juega desde el pasado 10 de julio y se espera que pueda reaparecer ante Alianza Lima. Ahora Sport Boys dio a conocer si es que finalmente volverá a las canchas.

Se viene uno de los partidos más importantes del fin de semana y lo disputarán Sport Boys vs. Alianza Lima. En el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, el Estadio Nacional albergará un clásico importante para ambos equipos y existe cierta incertidumbre en la lista de convocados del equipo chalaco ya que hasta hace algunas horas todavía no se sabía sobre la condición de Christian Cueva.

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Fuente: Sport Boys.

Sport Boys viene mostrando un buen nivel en este arranque del Torneo Clausura 2026 y pretende dar un golpe de autoridad sobre la mesa venciendo a uno de los candidatos al título nacional como es Alianza Lima. Ahora, la presencia de Christian Cueva no está del todo garantizada al seguir en proceso de recuperación tras sufrir una complicada lesión durante el inicio del mes de julio.

“Es más probable que Trauco esté en lista que Cueva, pero lo van a esperar hasta el final. Quiere estar ante Alianza Lima, quiere salir en lista, pero lo más seguro es que sea Trauco y no Cueva. Igual van a esperarlo”; reveló Gustavo Peralta durante la última edición del programa ‘Hablemos de MAX‘ y con lo cual se mantiene la duda sobre la reaparición del volante en el Estadio Nacional.

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🎙️ @Gustavo_p4: "VAN A ESPERAR HASTA AL FINAL HASTA CHRISTIAN CUEVA PORQUE QUIERE ESTAR CONTRA ALIANZA LIMA"



"Más probable es que esté Trauco que Cueva".#HablemosDeMAX



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¿Cuál fue la lesión de Christian Cueva y exactamente desde cuándo no juega?

Christian Cueva llegó a Sport Boys para el segundo semestre de la temporada 2026 luego de su fallida estadía en Juan Pablo II. Jugando los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026 frente a Comerciantes FC en el Estadio Miguel Grau del Callao, a los 35 minutos para ser más exactos, se sintió muscularmente y tuvo que salir de la cancha. Este suceso se dio el pasado 10 de julio.

Horas después, desde los canales digitales de Sport Boys informaron que Christian Cueva sufrió un desgarro de segundo grado en el músculo semimembroso derecho, lesión que lo tiene alejado de los campos hasta el día de hoy. Veremos si es que finalmente logra optimizar sus trabajos de recuperación y lo vemos en el duelo ante Alianza Lima, al menos como una opción de recambio.

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Fuente: Copa Caliente de la Liga.

Día, hora y dónde ver Sport Boys vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

En el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, Sport Boys y Alianza Lima se enfrentan el próximo sábado 8 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este encuentro podrá ser visto por medio de la señal oficial de L1 MAX, además de que en Bolavip Perú disfrutarás de todas las incidencias gracias a la cobertura clásica de los mejores partidos del campeonato nacional.

DATOS CLAVES

Christian Cueva sigue en duda en Sport Boys para enfrentar a Alianza Lima .

sigue en duda en para enfrentar a . Miguel Trauco tiene mayores probabilidades de ser convocado que Christian Cueva .

tiene mayores probabilidades de ser convocado que . Sport Boys jugará ante Alianza Lima el 8 de agosto en el Estadio Nacional.