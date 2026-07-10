Mal debut para Christian Cueva en Sport Boys: jugó 36 minutos y se lesionó

Christian Cueva tuvo un fallido debut con Sport Boys. Lo hizo en los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga. ¿Cuál es su estado?

Luego de anunciarse su cesión, Christian Cueva tuvo su debut con Sport Boys. Sin embargo, no ha sido un buen estreno para el controvertido futbolista. Es que apenas jugó 36 minutos de juego hasta que fue reemplazado por una lesión. Fue en el partido de octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026 ante Comerciantes FC.

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‘Aladino’ fue parte de la alineación titular que mandó Carlos Desio para el duelo ante Comerciantes FC en el Miguel Grau del Callo. Fueron sus primeros minutos en campo con la camiseta rosa (Sport Boys vistió playera negra en este encuentro). Sin embargo, no duró mucho tiempo en campo.

36 minutos duró Cueva en el campo. Se retiró lesionado, al parecer sería un tirón (pierna derecha) pero de todas maneras se espera reporte oficial, no vaya a ser un desgarro. Mucha exigencia para un jugador que aún no está físicamente al 100%. Ingresó Mora en su lugar. pic.twitter.com/YOmlyl15y7 — Diego Sotomayor 🇵🇪 (@DiegoSotomayor7) July 11, 2026

A la media hora de juego, Cueva empezó a sentir dolores en su pierna derecha. Finalmente, terminó en el suelo y tuvo que ser atendido, pero sólo para ser reemplazado por Oslimg Mora. Al parecer, el talentoso futbolista sufrió un fuerte “tirón”, aunque se le practicarán estudios para conocer el grado de la lesión muscular.

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Se lesionó Cueva jugando por Boys que enfrenta a Comerciantes por la Copa Caliente pic.twitter.com/NNGMdolJMj — Rafael Saaz (@rafaelsaaz) July 11, 2026

En su tiempo en campo, Cueva generó mucha expectativa y llamó la atención del público local. Las redes sociales mostraron algunas imágenes de ‘Aladino’ en campo con dominio del balón. Su calidad técnica está intacta, pero el aspecto físico, evidentemente, con la lesión, sigue siendo un problema.

¡𝗔 𝗳𝗿𝗼𝘁𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗹𝗮́𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮, '𝗔𝗹𝗮𝗱𝗶𝗻𝗼'! 🪄



Christian Cueva y sus primeros minutos con la camiseta de Sport Boys. 🩷#CopaCalienteDeLaLiga pic.twitter.com/LzZZvZlfhl — Copa Caliente de la Liga🏆 (@CopadelaLigape) July 11, 2026

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Sport Boys ganó y avanzó a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga

Pese al mal estreno de Christian Cueva por su lesión, Sport Boys del Callao ganó por la mínima a Comerciantes FC por los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026. Fue 1-0 con gol de Luis Urruti y, así, avanzó a cuartos de final donde enfrentará a Atlético Grau.

El conjunto de Piura llegó a cuartos luego de superar por penales a Carlos A. Mannucci por penales. El duelo entre ‘Rosados’ y ‘Albos’ se jugará recién entre el 25 y 27 de agosto, es decir, en plena disputa del Torneo Clausura.

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