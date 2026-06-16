Ya es un hecho en la Liga 1: Juan Pablo II prestó a Christian Cueva y jugará cedido en Sport Boys por el Torneo Clausura.

Christian Cueva llegó a un acuerdo total con Sport Boys y su anuncio oficial es cuestión de horas. De esta manera, el volante de 34 años será cedido por Juan Pablo II College y va al puerto en calidad de préstamo por todo el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

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La llegada de Cueva representa uno de los movimientos más llamativos del mercado peruano. El mediocampista buscará recuperar protagonismo en el Callao y aportar toda su experiencia a un equipo que necesita sumar puntos para alejarse definitivamente de la zona baja de la tabla acumulada.

Además, el fichaje permitirá que Sport Boys reúna a tres futbolistas con amplio recorrido en la selección peruana. Cueva compartirá vestuario con Carlos Zambrano y Miguel Trauco, quienes también llegaron al cuadro rosado con el objetivo de potenciar el plantel para la segunda mitad de la temporada.

La directiva considera que la incorporación del popular ‘Aladino’ puede convertirse en un punto de inflexión para el equipo, especialmente por su capacidad para generar juego, asistir y asumir el liderazgo ofensivo en partidos decisivos.

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ESPN confirmó que Christian Cueva jugará por Sport Boys. (Foto: ESPN)

Sport Boys busca alejarse de la parte baja de la tabla

Actualmente, Sport Boys ocupa el puesto 11 de la clasificación con 20 puntos acumulados. Aunque no se encuentra comprometido directamente con el descenso, la diferencia respecto a la zona de riesgo todavía no le permite tener tranquilidad de cara al Torneo Clausura 2026.

Con UTC Cajamarca ubicado en el último lugar con 13 unidades, la ventaja es de apenas siete puntos. Por ello, la llegada de Christian Cueva, sumada a la presencia de Zambrano y Trauco, responde a una estrategia clara del club chalaco: reforzarse con jugadores de experiencia para mejorar su rendimiento y asegurar una campaña mucho más sólida durante el segundo semestre de la Liga 1 2026.

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Christian Cueva se juntará con Carlos Zambrano en Sport Boys. (Foto: Liga 1)

¿Cuántos años tiene Christian Cueva?

Christian Cueva tiene actualmente 34 años, juega en Sport Boys cedido, pero pertenece a Juan Pablo II.

¿Cuánto vale actualmente Christian Cueva?

Christian Cueva vale 125 mil euros a sus actuales 34 años, según la información oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Christian Cueva jugará a préstamo en Sport Boys durante el Torneo Clausura 2026.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco serán compañeros del mediocampista de 34 años.

20 puntos ubican a Sport Boys en el puesto 11 de la clasificación actual.