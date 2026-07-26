Christian Cueva tiene fecha para volver a las canchas con Sport Boys

Christian Cueva tuvo una gran mala suerte de llegar a Sport Boys y en su primer partido nada más lesionarse. No obstante, ya se pudo conocer un poco más de lo que pasó, así como también el tiempo que tendrá para retornar a las canchas.
Justamente el entrenador de los ‘rosados’, Carlos Desio conversó con L1 MAX y contó la situación de ‘Aladino’. Quien ya tiene un tiempo establecido para volver a tener oportunidad de estar con el equipo, entrenando con normalidad.
“Cristian está mejor. Creo que le falta ya poco, le faltará una semana o dos semanas para volver a integrarse al plantel”, fue lo que explicó previo al choque contra ADT.
No obstante, el entrenador pidió calma con su regreso, ya que no quieren apurarlo tampoco: “Viene de un desgarro y, si bien es chico, siempre hay que prevenir, no apurarse, porque es un jugador al que necesitamos y de la mejor manera”.
Declaraciones de Carlos Dessio:
#LAPREVIA 🎙️Carlos Desio: "Christian Cueva está mejor. Le faltará una o dos semanas para volver a integrarse al plantel".#Sportboys vs #ADT— L1MAX (@L1MAX_) July 25, 2026
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¿Qué pasó con Christian Cueva?
Todo esto ocurrió en su debut con la camiseta de Sport Boys. Duelo por la Copa de la Liga 2026 contra Comerciantes FC en donde arrancó como titular. Pero terminó saliendo de la cancha muy rápido a los 37 minutos ya que no aguantó más.
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Todo por culpa de un desgarro de segundo grado en el músculo semimembranoso derecho no pudo más. Ahora se encuentra en su etapa de recuperación y se espera que pronto pueda estar al 100%.
Datos Claves
- Christian Cueva salió lesionado a los 37 minutos en su debut con Sport Boys.
- 1 a 2 semanas tomará su regreso a los entrenamientos, informó Carlos Desio.
- Desgarro de segundo grado en el músculo semimembranoso derecho es el diagnóstico oficial.