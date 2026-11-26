Todo listo para lo que será la primera semifinal de ida, entre Sport Huancayo y Universitario. Tras las especulaciones, en este estadio será.

Quedó resuelta la principal incógnita de la semana en el fútbol peruano. La Liga 1 empezó a enviar la documentación oficial que confirma que el partido de ida entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes se jugará en el Estadio IPD de Huancayo, según pudo conocer Bolavip Perú.

Publicidad

De esta manera, quedan totalmente descartadas las especulaciones previas que apuntaban a una posible mudanza del encuentro hacia las ciudades de Cusco o Tarma. El “Rojo Matador” hará respetar su localía habitual en la “Incontrastable” para abrir esta decisiva llave por el título nacional.

Sport Huancayo y Universitario chocan este fin de semana. (Foto: X).

El panorama de las tribunas y las garantías

Pese a la confirmación del recinto deportivo, la directiva huancaína aún trabaja en los detalles administrativos relacionados con la habilitación del aforo. De acuerdo con información de última hora brindada por el periodista Gustavo Peralta, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) impuso una multa económica a Sport Huancayo por utilizar la tribuna oriente el último domingo.

Publicidad

Si bien la sanción económica ya fue pagada por el club, desde Sport Huancayo señalan que buscan habilitar nuevamente dicho sector para recibir a la hinchada en este duelo clave. No obstante, hasta ayer se mantenía firme la postura de las autoridades de autorizar únicamente el uso de la tribuna occidente.

En ese sentido, hoy resulta una jornada determinante en el plano organizativo. La Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE) debería emitir este jueves las garantías oficiales para el partido, documento indispensable para definir qué tribunas estarán disponibles al público.

Fecha, hora y programación de toda la llave

En cuanto al calendario deportivo, el encuentro de ida en el Estadio IPD de Huancayo quedó programado para este domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p. m. (hora peruana). El equipo local intentará sacar ventaja en la altura antes de visitar la capital.

Publicidad

La serie se definirá en el partido de vuelta el viernes 4 de diciembre a las 8:30 p. m. en el Estadio Monumental de Ate, según la programación oficial de la Liga 1. Universitario cerrará la llave en casa con el respaldo de su afición.

El ganador de esta semifinal entre Sport Huancayo y Universitario obtendrá el boleto directo a la gran final nacional. En dicha instancia decisiva ya espera Alianza Lima para definir al campeón de la temporada.

Publicidad

DATOS CLAVE