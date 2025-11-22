Fabián Bustos destroza el rendimiento de Alianza Lima y apunta directo a Gorosito: “Tiró la toalla mucho antes”

Las declaraciones de Fabián Bustos cayeron como un verdadero terremoto en La Victoria. El entrenador argentino no solo cuestionó el rendimiento colectivo de Alianza Lima, sino que apuntó directamente al comando técnico de Néstor Gorosito con una frase que ya encendió la polémica: “Alianza fue flojo y el mensaje de ellos fue que tiró la toalla mucho antes”.

Publicidad

Publicidad

Fabián Bustos, con un análisis frontal y sin filtros en el programa ‘Colectivo World’, fue más allá y remarcó que no vio en Alianza Lima capaz de competirle a Universitario, un comentario que golpea directamente el orgullo íntimo.

“El 2024 tuvimos un Sporting Cristal que en la primera etapa fue fuerte, en la segunda etapa Alianza Lima fue fuerte, Melgar ha sido fuerte y hoy no pasó eso. Melgar no fue fuerte, Cristal hizo una campaña floja, Alianza fue flojo”, comentó Fabián Bustos de manera frontal.

El entrenador sostuvo que la postura de Alianza Lima en el clásico evidenció un equipo sin reacción y sin lectura táctica para revertir un partido clave: “Sorprendió, pero el mensaje de la gente del club tiró la toalla mucho antes. La campaña es buena porque está clasificado a copa, pero cuando estás en lugares como esos, con chances de pelear el campeonato, tienes que ir a muerte a pelear el campeonato, tienes que devorarte a todos los rivales. Este año no vi un equipo que pueda competirle a la ‘U'”.

Publicidad

Publicidad

Estas declaraciones llegan en un momento decisivo para Néstor Gorosito, quien ya se encuentra bajo una fuerte presión por los malos resultados. El mensaje de Bustos podría incrementar la tensión en Alianza Lima, especialmente porque proviene de un técnico con recorrido y que no suele hablar sin argumentos.

Fabián Bustos festejando el gol de Universitario vs. Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Fabián Bustos vs. Alianza Lima

Fabián Bustos enfrentó tres veces a Alianza Lima como técnico de Universitario. Fueron dos en el 2024, con triunfos de 1-0 en Matute y 2-1 en el Monumental. En el 2025, ante Néstor Gorosito, empató 1-1 en Matute con gol agónico del ‘Tunche’ Rivera.

Publicidad

Publicidad

ver también No solo Albion FC: el histórico de Sudamérica que inició conversaciones con Hernán Barcos para sacarlo de Alianza Lima

Fabián Bustos se metió en la historia de Universitario tras coronarse campeón del fútbol peruano en el 2024. Tras ello, el técnico continuó para el 2025, pero no terminó su contrato y se fue a Olimpia de Paraguay.

¿Hasta cuándo Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima?

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Hay que mencionar que ‘Pipo’ llegó a La Victoria en el 2025 y fue renovado por su buen desempeño en la temporada.

Publicidad

Publicidad

¿Cuántos años tiene Fabián Bustos?

Fabián Bustos tiene 56 años, es argentino y ha sido campeón en el fútbol de Perú y Ecuador. Actualmente está sin club tras salir de Olimpia de Paraguay.

Datos claves

Fabián Bustos criticó a Alianza Lima por ser “flojo” en la campaña del 2025.

El técnico Bustos dijo que Alianza Lima no fue capaz de competirle a Universitario.

Publicidad

Publicidad