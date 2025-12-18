El sorteo de la CONMEBOL para la Copa Libertadores 2026 ha abierto la puerta a un emocionante enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal en la Fase 2 del torneo. Este potencial “Clásico” se ha convertido en el principal foco de atención para la afición peruana, aunque su concreción depende del éxito inicial de Alianza Lima.

Alianza Lima podría jugar contra Sporting Cristal

Alianza Lima (Perú 4), bajo la dirección de Pablo Guede, debe primero superar la Fase 1 contra el Sportivo 2 de Mayo de Paraguay. La llave comenzará en territorio paraguayo la semana del 4 de febrero y se definirá en el Estadio Alejandro Villanueva la semana siguiente, el 11 de febrero. Solo una victoria global de los “íntimos” les otorgará el pase a la siguiente ronda.

Alianza Lima y Sporting Cristal podría jugar por la Copa Libertadores. (Foto: X).

Sporting Cristal (Perú 3) ya se encuentra clasificado directamente a la Fase 2, esperando al ganador de la serie entre peruanos y paraguayos. El equipo celeste, que busca superar la decepción de no haber clasificado a fase de grupos, tiene asegurada la localía para el partido de vuelta de esta fase. Si Alianza avanza, el enfrentamiento se jugaría entre el 18 y 25 de febrero, con el Estadio Nacional de Lima como probable sede.

Clásico en la Copa Libertadores 2026

Este cruce internacional tendría una gran carga emocional y sería una revancha inmediata, ya que Cristal eliminó recientemente a Alianza Lima en los playoffs de la Liga 1 2025 mediante una dramática definición por penales. El partido de Libertadores pondría en juego el orgullo y la continuidad en el certamen continental más importante.

El vencedor del potencial choque peruano no solo avanzará a la Fase 3, sino que también se garantizará, como mínimo, la participación en la Copa Sudamericana 2026 durante el primer semestre (regla CONMEBOL para los eliminados en Fase 3). El objetivo final será superar esa última instancia (cuyo rival podría ser el ganador entre Carabobo de Venezuela y Huachipato de Chile) para asegurar un lugar en la fase de grupos de la Libertadores.

Los otros peruanos en la Copa Sudamericana

El mismo sorteo también definió la participación de otros cuatro clubes peruanos en la Copa Sudamericana 2026. Se destaca el “Clásico del Sur” entre Melgar y Cienciano en Cusco, así como el enfrentamiento entre Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso, asegurando una presencia competitiva peruana en las etapas iniciales de ambos torneos continentales.

