Dejó el Perú para jugar en Argentina, pero ni comenzó la temporada y ya rescindió contrato

Salir del fútbol peruano no es nada sencillo, más si se quiere mejorar a nivel profesional. Pero algunos lo logran, hacen un gran trabajo para conseguirlo, desde ahí el gran reto es mantenerse. Lo cual es lo más complicado de todo, pues hay un peruano que iba a tener su primera chance fuera, pero lastimosamente ya no se dará como lo tenía planeado.

Estamos hablando de Paolo Fuentes, que este año estuvo jugando en el Alianza Universidad, conjunto que perdió la categoría. Lo cierto es que el central antes de acabar el año había encontrado un nuevo equipo, su destino estaba establecido para que pueda llegar a jugar en el ascenso argentino. Un nivel más importante que el peruano y que le podía abrir muchas más puertas.

Club Atlético Racing de Córdoba era el conjunto que confió en él. Todo hasta ese momento iba muy bien, pero se conoció algo que cambió todo. Resulta que este conjunto está castigado y no puede inscribir jugadores para la siguiente temporada.

Esto obligó al futbolista a pensar en su carrera y terminar de rescindir su contrato. Así fue que lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales: “Paolo Fuentes está rescindiendo contrato con el Club Atlético Racing de Córdoba (segunda división). ¿La razón? El club argentino tiene sanción por deudas que le impide inscribir jugadores”, expuso.

¿Paolo Fuentes seguirá en el Perú?

Esto es algo que el mismo futbolista tendrá que meditar en los próximos días. Posiblemente pueda llegar a encontrar un equipo de la Liga 1 que le pueda abrir las puertas. Pues es reconocido en varios equipos de provincia, en donde ha hecho básicamente su carrera entera.

Entre los equipos en los que ha jugado podemos mencionar a los siguientes cuadros: Melgar, Sport Boys, Cienciano, ADT y Alianza Universidad.

El único título nacional que ha logrado levantar el nacido en Mollendo fue con Melgar. Mientras tanto, el central de 29 años tiene un valor de mercado de 350 mil euros según Transfermarkt.

