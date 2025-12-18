Uno de los hechos que más llamó la atención en el mercado de pases fue la partida de Jorge Fossati de la dirección técnica de Universitario de Deportes, pese a haber conseguido el tricampeonato de la Liga 1.

Tras varios días de especulaciones, el entrenador uruguayo finalmente se pronunció luego de anunciarse su salida del cuadro ‘crema’ y generó sorpresa al lanzar duras críticas contra un exfutbolista emblemático del club.

Jorge Fossati rompió su silencio tras su salida de la ‘U’

En diálogo con el programa de Uruguay ‘Pasión‘, Jorge Fossati habló sobre su salida de Universitario luego de no llegar a un acuerdo para seguir al mando del equipo. El ‘Nonno’ no pudo evitar expresar su tristeza por lo que le generó su desvinculación y confesó estar muy golpeado anímicamente, producto del lazo especial que logró forjar con la institución y las personas que la rodean.

Sin embargo, el estratega ‘charrúa’ también utilizó la entrevista para contestar a las críticas recibidas por su partida y, en particular, para desmentir las versiones que circularon y que, según él, no reflejan la realidad.

“Irme de Universitario me duele porque de verdad quiero muchísimo a su gente, a su hinchada, tengo una relación maravillosa con los jugadores. Pero bueno, son cosas del fútbol y está bien. El tema es que se ha mentido tanto, han puesto tanta cosa, gente de afuera que no sé de donde me conoce, yo no los conozco personalmente“, señaló en primera instancia.

Apuntó contra Carlos Galván

ver también Carlos Galván expuso la verdadera razón por la que Jorge Fossati no se quedó en Universitario: “Tiene algo de afuera”

Bajo ese contexto, Fossati dirigió sus críticas al exfutbolista y referente de la ‘U’, Carlos Galván, quien afirmó que la partida del DT se habría dado por una presunta propuesta para asumir la selección de Costa Rica.

Frente a ello, el técnico de 73 años fue tajante al indicar que, aún si esa versión fuera cierta, no existiría motivo alguno para cuestionarlo, y advirtió que se intentó dañar su imagen frente a la afición del conjunto ‘merengue’.

“El exfutbolista Carlos Galván dijo que yo me iba porque voy a dirigir a Costa Rica. Primero, ¿cuál es el pecado si yo me fuera porque me voy a Costa Rica? En el 2023, me fui a la selección de Perú y no se lo oculté a nadie. Universitario se enteró que me habían llamado de la selección por mí mismo. Hay un tipo de búsqueda de desprestigiarme con el hincha, con el que tenemos un amor mutuo. No lo van a conseguir“, finalizó.

El elegido para reemplazar a Fossati

De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta, Javier Rabanal sería el principal candidato para asumir la dirección técnica de Universitario de cara a la temporada 2026. El español ya habría alcanzado un entendimiento con la dirigencia y, a la espera del anuncio oficial, tomaría las riendas del equipo con el objetivo de buscar el tetracampeonato de la Liga 1.

