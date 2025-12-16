La temporada 2026 del fútbol peruano aún no empieza, pero el primer enfrentamiento entre los eternos rivales, Alianza Lima y Universitario de Deportes, ya tuvo un ganador: el club blanquiazul. Este “triunfo” se materializó fuera de la cancha y tiene que ver con la logística de sus respectivos eventos de presentación, la Noche Blanquiazul y la Noche Crema, donde la coincidencia de fechas obligó a la ‘U’ a ceder y modificar su programación original.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima le ganó a Universitario de Deportes

El conflicto se centró en el codiciado sábado 24 de enero del 2026. El club crema, a través de sus directivos, había confirmado públicamente que esa sería la fecha para su Noche Crema en el Estadio Monumental y, según fuentes cercanas, había iniciado las gestiones documentarias ante el Ministerio del Interior (MININTER) con la debida anticipación. La ‘U’ buscaba arrancar el año con un evento de gran convocatoria, manteniendo la tradición de ser uno de los primeros en presentar a su plantel.

Alianza Lima le ganó la fecha a Universitario. (Foto: Paloma del Solar).

Sin embargo, Alianza Lima desató una bomba mediática que reestructuró todo el panorama: anunció un acuerdo para que el Inter Miami (equipo liderado por figuras mundiales como Lionel Messi y Luis Suárez), sea su rival para la Noche Blanquiazul, programada también para el 24 de enero. Aunque el club de La Victoria no habría sido el primero en poner en marcha los trámites, el impacto y la magnitud global del evento se convirtieron en un factor determinante.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima tiene la gran preferencia

Ante la coincidencia de dos eventos masivos considerados de “alto riesgo” por la Policía Nacional del Perú, las autoridades de seguridad peruanas no otorgaron garantías para que ambos se desarrollen simultáneamente en Lima. Históricamente, la PNP se niega a dividir sus esfuerzos logísticos para los clásicos de presentación, forzando a uno de los equipos a reubicar su fecha para salvaguardar el orden público y la seguridad ciudadana.

ver también Alianza Lima hizo oficial la Noche Blanquiazul ante Inter Miami de Messi: fecha, hora y sede confirmada

ver también Universitario definió rival para la Noche Crema 2026 y sorprendió con la nueva fecha

Finalmente, el peso del acuerdo con la franquicia estadounidense prevaleció. El MININTER priorizó el evento de Alianza Lima con el Inter Miami, permitiendo que la Noche Blanquiazul se realice el 24 de enero en Matute. Esta decisión forzó a Universitario a reagendar su presentación, optando por el lunes 26 de enero de 2026, como nueva fecha tentativa para la Noche Crema, confirmando el revés logístico para los de Ate.

Triunfó la Noche Blanquiazul 2026

De esta manera, el primer duelo de 2026 entre Alianza Lima y Universitario se ganó en los despachos y en la coordinación de permisos. El equipo blanquiazul aseguró la fecha estelar del fin de semana, no solo con un rival de élite, sino obligando a su clásico rival a realizar su evento un día de semana, un detalle que, si bien no afecta el resultado deportivo, sí representa una victoria organizativa y de marketing en el arranque de la pretemporada.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE