No solo Albion FC: el histórico de Sudamérica que inició conversaciones con Hernán Barcos para sacarlo de Alianza Lima

Durante los últimos días se pudo conocer el interés por parte de Albion FC de Uruguay por los servicios de Hernán Barcos. Es más, el propio goleador argentino confesó la noticia, aunque a la vez dejó muy en claro que su máxima prioridad en estos momentos es continuar en Alianza Lima y retirarse. Ahora, de manera muy sorpresiva, un club histórico de Sudamérica se suma a la contienda.

Publicidad

Publicidad

Resulta que desde Deportivo Cali han iniciado conversaciones con Hernán Barcos y se han mostrado bastante interesados en ficharlo de cara a la temporada 2026. Eso sí, de todas maneras tendrían que esperar la resolución de su estadía en Alianza Lima para ir con todo por dicha contratación ya que la Liga 1 2025 aún no termina al quedar la definición de los playoffs en las próximas semanas.

“El Deportivo Cali está en conversaciones por el delantero de Alianza Lima de Perú, Hernán “Pirata” Barcos”; fue la más reciente revelación que compartió el reconocido portal internacional ‘Fichajes del Fútbol Colombiano‘ y con lo cual empezamos a notar que el futuro del goleador argentino podría estar en el extranjero, sobre todo cuando su renovación en Matute se sigue alargando.

Fuente: @fichajesdelfpcoficial

Publicidad

Publicidad

¿Por qué se complica la continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima si es ídolo?

En principio, es importante que Hernán Barcos cumplirá 42 años y de cara a la próxima temporada se ha filtrado la información de que la directiva de Alianza Lima está en la búsqueda nuevas variantes en ofensiva. Al ya tener casi cerrada la renovación de Paolo Guerrero de cara al 2026, es muy poco probable que vuelvan a contar con una delantera muy avanzada en el tema generacional.

Además, la idea de Alianza Lima es encontrar refuerzos del extranjero para darle un nuevo aire al ataque del equipo. Es por ello que el ‘Pirata’ ha manifestado su intención de permanecer en la institución, aunque a la vez es consciente de la situación y confesó que a partir de ahora todo depende del club en cuanto a la decisión que puedan tomar tras el término de la Liga 1 2025.

ver también “Negociaciones avanzadas”; el refuerzo desde Venezuela que Alianza Lima tendría listo de cara al 2026

Los números y estadísticas de Hernán Barcos con Alianza Lima en este 2025

Vistiendo la camiseta de Alianza Lima en lo que va de la presente temporada 2025, Hernán Barcos disputó un total de 44 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Lleva 14 goles anotados y 5 asistencias, con lo cual no hay duda alguna de que sigue marcando la diferencia a sus 41 años y solo queda esperar cuál será la decisión final de la directiva respecto a su futuro.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES