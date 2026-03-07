Desde Cienciano aclaran por qué no se concretaron los fichajes de Zambrano y Trauco: “Podría trastornar el grupo”

Luego de asegurar su lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Cienciano apunta a potenciar su plantel con miras a afrontar de la mejor manera el torneo internacional, sin dejar de lado su participación en el Torneo Apertura de la Liga 1.

El club aún tiene margen para sumar refuerzos, ya que el mercado de pases permanecerá abierto hasta el 15 de marzo, fecha límite para inscribir jugadores de cara a una temporada exigente.

Cienciano reveló por qué no ficharon a Zambrano y Trauco

Bajo ese contexto, Juvenal Farfán, director general de Cienciano, señaló en el programa ‘Zoom Deportivo’ que el club ha buscado reforzarse con futbolistas nacionales debido a la falta de cupos para extranjeros. Entre las posibles incorporaciones figuran dos jugadores que pasaron por Alianza Lima.

El directivo confirmó que puso en consideración a Miguel Trauco y Carlos Zambrano, quienes quedaron fuera del cuadro ‘íntimo’ tras el incidente en Uruguay. No obstante, aclaró que los fichajes no se concretaron debido a la oposición del técnico Horacio Melgarejo.

“Te comenté lo de Zambrano y Trauco, nosotros estábamos interesados, pero el cuerpo técnico se opuso y dijo que podría trastornar el grupo”, reveló Farfán.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco en la Selección Peruana (Difusión).

Directivo de Cienciano hizo sorpresivo pedido

Posterior a ello, el directivo aprovechó la oportunidad y pidió sugerencias sobre posibles jugadores que podrían sumarse a Cienciano de cara a lo que será su participación en fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“Si alguien pudiera decirnos a quién traer, estamos buscando nombres, podemos contactarlos inmediatamente, tienen que ser nacionales, peruanos. Extranjeros no, porque ese cupo ya está cubierto. Nos queda afrontar la temporada con este grupo, que es bueno pero corto, apenas llegamos a 23 jugadores”, finalizó.

