Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Desde Cienciano aclaran por qué no se concretaron los fichajes de Zambrano y Trauco: “Podría trastornar el grupo”

Juvenal Farfán, director general del club imperial, reveló por qué ninguno de los dos jugadores llegó a defender los colores del 'Papá'.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Cienciano aclaró por qué no fichó a Zambrano y Trauco
© Composición Bolavip PerúCienciano aclaró por qué no fichó a Zambrano y Trauco

Luego de asegurar su lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Cienciano apunta a potenciar su plantel con miras a afrontar de la mejor manera el torneo internacional, sin dejar de lado su participación en el Torneo Apertura de la Liga 1.

Publicidad

El club aún tiene margen para sumar refuerzos, ya que el mercado de pases permanecerá abierto hasta el 15 de marzo, fecha límite para inscribir jugadores de cara a una temporada exigente.

Cienciano reveló por qué no ficharon a Zambrano y Trauco

Bajo ese contexto, Juvenal Farfán, director general de Cienciano, señaló en el programa ‘Zoom Deportivo’ que el club ha buscado reforzarse con futbolistas nacionales debido a la falta de cupos para extranjeros. Entre las posibles incorporaciones figuran dos jugadores que pasaron por Alianza Lima.

El directivo confirmó que puso en consideración a Miguel Trauco y Carlos Zambrano, quienes quedaron fuera del cuadro ‘íntimo’ tras el incidente en Uruguay. No obstante, aclaró que los fichajes no se concretaron debido a la oposición del técnico Horacio Melgarejo.

Publicidad

“Te comenté lo de Zambrano y Trauco, nosotros estábamos interesados, pero el cuerpo técnico se opuso y dijo que podría trastornar el grupo”, reveló Farfán.

Sport Boys habría alcanzado acuerdo de palabra...
Carlos Zambrano y Miguel Trauco en la Selección Peruana (Difusión).
Tras eliminar a FBC Melgar, en Cienciano ya sueñan con enfrentar a un multicampeón en la Copa Sudamericana

ver también

Tras eliminar a FBC Melgar, en Cienciano ya sueñan con enfrentar a un multicampeón en la Copa Sudamericana

Directivo de Cienciano hizo sorpresivo pedido

Posterior a ello, el directivo aprovechó la oportunidad y pidió sugerencias sobre posibles jugadores que podrían sumarse a Cienciano de cara a lo que será su participación en fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Si alguien pudiera decirnos a quién traer, estamos buscando nombres, podemos contactarlos inmediatamente, tienen que ser nacionales, peruanos. Extranjeros no, porque ese cupo ya está cubierto. Nos queda afrontar la temporada con este grupo, que es bueno pero corto, apenas llegamos a 23 jugadores”, finalizó.

DATOS CLAVES

  • Juvenal Farfán confirmó que el técnico Horacio Melgarejo rechazó los fichajes de Zambrano y Trauco.
  • El club cusqueño busca exclusivamente refuerzos nacionales debido a que agotó sus cupos de extranjeros.
Publicidad
  • La fecha límite para inscribir nuevos jugadores en el plantel vence el 15 de marzo.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
Lee también
Tras eliminación de Alianza: la foto de Trauco que impactó a todos
Copa Sudamericana

Tras eliminación de Alianza: la foto de Trauco que impactó a todos

Seleccionados peruanos recuerdan cuando enfrentaron a Kylian Mbappé
Selección Peruana

Seleccionados peruanos recuerdan cuando enfrentaron a Kylian Mbappé

Pese al empate de Barcos, hinchas de Alianza Lima destrozan a un jugador por su partido ante Cristal
Liga 1

Pese al empate de Barcos, hinchas de Alianza Lima destrozan a un jugador por su partido ante Cristal

Mala noticia: Miguel Trauco descendió a segunda división con Saint-Étienne en la Francia
Futbol Internacional

Mala noticia: Miguel Trauco descendió a segunda división con Saint-Étienne en la Francia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo