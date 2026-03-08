La inesperada lesión de Héctor Fertoli en Universitario: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

La noticia ha caído como un balde de agua fría en el entorno de Universitario de Deportes tras la confirmación de la lesión de Héctor Fertoli. El volante argentino, pieza clave en el esquema de Javier Rabanal, quedó fuera del reciente partido ante Los Chankas debido a un fuerte golpe sufrido en la jornada previa.

La reciente lesión de Héctor Fertoli

Según reveló el periodista Gustavo Peralta a través de su cuenta de X (Twitter), el “Rayo” padece de un edema óseo agudo en la tibia. Esta complicación se originó en el duelo contra FC Cajamarca, tras una fuerte falta recibida apenas unos segundos antes del gol anotado por Diego Alzugaray.

Héctor Fertoli cuando llegó a Universitario. (Foto: X).

Un edema óseo en una zona de impacto como la tibia es una lesión que requiere máxima precaución en el fútbol de alta competencia. Esta condición implica una acumulación de líquido en el interior del hueso, lo que genera un dolor intenso y eleva el riesgo de una fractura por estrés.

Respecto al tiempo de baja, el panorama no es alentador para el tricampeón nacional, ya que este tipo de dolencias suelen demandar entre 4 y 8 semanas de recuperación. En los casos más optimistas, el jugador podría realizar trabajos diferenciados en un mes, siempre y cuando el dolor desaparezca por completo.

Universitario espera por Héctor Fertoli

Sin embargo, si la inflamación es profunda, el cuerpo médico de la “U” podría optar por un tratamiento conservador que lo mantenga alejado de las canchas por hasta tres meses. Lo primordial en este momento es el reposo absoluto de la zona para permitir que el tejido óseo se regenere adecuadamente.

La ausencia de Fertoli representa un problema táctico serio para el comando técnico de la institución merengue en este tramo del Torneo Apertura. El argentino se había consolidado como el nexo principal entre el mediocampo y la delantera, aportando una dinámica que pocos jugadores tienen en el plantel actual.

Los recambios para Héctor Fertoli

Con esta baja confirmada, se espera que jugadores como Jairo Concha o Martín Pérez Guedes asuman un rol más protagónico en la generación de fútbol. Universitario deberá afrontar sus próximos encuentros, incluyendo el fixture local y el inicio de la Copa Libertadores, sin uno de sus refuerzos más destacados de 2026.

La evolución del “Rayo” será monitoreada semana a semana mediante resonancias magnéticas para determinar el momento exacto de su retorno al verde. Por ahora, el hincha crema deberá tener paciencia mientras el atacante inicia su proceso de rehabilitación en las instalaciones de Campo Mar.

Héctor Fertoli en un entrenamiento con la “U”. (Foto: X).

