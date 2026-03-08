“No se lo deseo a nadie”: Cristiano Da Silva rompió el silencio y explicó su sentir tras recibir insultos racistas

Luego del lamentable acontecimiento en el Estadio Alberto Gallardo en donde Franco Coronel habría realizado insultados racistas en contra de Cristiano Da Silva, el defensor de Sporting Cristal rompió el silencio para expresarse a través de sus redes sociales oficiales. A la espera de las investigaciones y de las sanciones del caso, el mensaje compartido es realmente contundente.

“Ayer pasé por una situación muy difícil que no se lo deseo a nadie. Solo pido acciones. Que no se quede solo en palabras y en discursos”; fue la más reciente publicación que realizó Cristiano Da Silva por medio de sus stories en Instagram. A raíz de dicho escenario entendemos que el futbolista exige marcar un precedente luego de recibir presuntos insultos racistas.

Fuente: @crisleite15

Además de este reciente mensaje por parte de Cristiano Da Silva, no perdamos de vista que desde Sporting Cristal y la organización de la Liga 1 también fueron muy claros en el pedido de llegar hasta las últimas consecuencias para confirmar si es que realmente Franco Coronel tuvo actos racistas en el más reciente partido disputado en el Estadio Alberto Gallardo.

Fuente: Sporting Cristal y Liga 1.

¿Qué dice Alianza Atlético frente a la denuncia de racismo en contra de Franco Coronel?

Tras la grave denuncia de racismo en contra de Franco Coronel, delantero argentino de Alianza Atlético, desde los canales digitales de la institución norteña también fueron muy contundentes en el mensaje que publicaron. Sabiendo de las condiciones del caso y de que se deben esperar los respectivos informes, en todo momento rechazaron esta clase de comportamientos y esperan saber qué pasó.

“Alianza Atlético rechaza y condena de manera categórica cualquier acto de racismo o discriminación dentro y fuera de los escenarios deportivos. En relación con los hechos que vienen circulando públicamente, exhortamos a que se realicen las investigaciones correspondientes basadas en evidencias claras y verificables, que permitan esclarecer lo ocurrido. El Club se mantendrá atento al desarrollo de las investigaciones y actuará conforme a los principios y valores que nos representan“; se puede apreciar en el comunicado oficial.

Fuente: Alianza Atlético.

El insulto racista que Franco Romero le habría dicho a Cristiano Da Silva

En conversación con la prensa deportiva local, luego de la finalización del partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético, fue Gustavo Zevallos quien reveló que Franco Coronel le habría dicho ‘Macaco‘ a Cristiano Da Silva. A raíz de dicho insulto es que se generó la denuncia conocida que también armó una enorme trifulca entre las delegaciones de ambos equipos en pleno duelo. Veremos qué determinación toman al respecto en la Comisión Disciplinaria de la Liga 1.

