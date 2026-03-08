Federico Urciuoli, director técnico argentino de Alianza Atlético de Sullana, habló con varios medios de comunicación tras los hechos ocurridos en la parte final del partido ante Sporting Cristal por la jornada 6 del Torneo Apertura 2026. Según denunció el futbolista Cristiano da Silva, Franco Coronel le dijo un insulto racista, lo que llevó al árbitro Daniel Ureta a activar el protocolo anti racismo.

Publicidad

Publicidad

El partido se detuvo algunos minutos, pero continuó luego de que se calmaron los ánimos. De todas maneras, la polémica continúa respecto a Franco Coronel y los insultos contra Cristiano da Silva. La Liga 1 anunció a través de un comunicado que investigará el hecho para determinar realmente si el futbolista de Alianza Atlético incurrió en el racismo.

La condena social ya llegó contra el futbolista argentino, en tiempos donde la lucha con el racismo es un tema de conversación mundial luego del polémico caso ocurrido con los futbolistas Gianluca Prestianni del Benfica y Vinícius Júnior del Real Madrid en un partido de UEFA Champions League.

Publicidad

Publicidad

Mientras se investiga el hecho, desde Alianza Atlético buscan el silencio. En este sentido, Franco Coronel no habló con la prensa a la vuelta del plantel a Sullana tras la derrota 3-1 ante Sporting Cristal. Si bien la prensa trató de buscar su palabra, el argentino optó por no brindar declaraciones en el aeropuerto de Lima.

Tweet placeholder

En tanto, el entrenador del equipo, Federico Urciuoli sí habló con la prensa. “Es una acusación en un diálogo en medio del partido entre dos jugadores. No puedo dar fe de algo que no vi ni escuché, no me corresponde opinar“, empezó diciendo ante varios medios, entre ellos, Jax Latin Media.

Publicidad

Publicidad

ver también Los comunicados de la Liga 1 y Sporting Cristal tras denuncia de racismo hacia Franco Coronel en contra de Cristiano Da Silva

“No estoy diciendo que hayan inventado, estoy diciendo que son dos personas adultas las que están involucradas, son dos personas que han venido a trabajar al Perú, dos personas extranjeras, tanto da Silva como Coronel, se tienen que hacer responsables si se agravió y si hubo racismo. A nosotros nos corresponde repudiar si existió dicho comentario y si no es así, habrá que darle al tiempo a las investigaciones porque los únicos que van a saberlo son ellos dos“, consideró.

“Son dos personas adultas. Yo no me animaría a opinar si está bien hablar o no en este momento. Ya habrá tiempo para saber si se dijeron algo. Si se equivocó el jugador de Alianza Atlético, va a haber repudio y sanciones. Si no se equivocó, será seguramente inocente“, opinó respecto a cómo puede resolverse las cuestiones racistas que se vienen repitiendo en el último tiempo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Respecto al estado de su jugador, explicó por qué decidió no hablar. “Franco está mal, está angustiado. Prefiere no hablar. Es un momento para él, para pensar, para estar tranquilo, ya tendrá tiempo él de responder o de hablar si lo cree necesario”, reveló.

Cristiano da Silva rompió el silencio

A través de un mensaje en su cuenta en Instagram (@crisleite15), Cristiano da Silva habló sobre lo ocurrido en el partido y el insulto racista de Franco Coronel. “Ayer pasé por una situación muy difícil que no se lo deseo a nadie. Solo pido acciones. Que no se quede solo en palabras y en discursos“, afirmó en sus historias.

El mensaje de Cristiano da Silva (Instagram @crisleite15).

Publicidad

Publicidad

¿Qué sanción le puede corresponder a Franco Coronel por el insulto racista contra Cristiano da Silva?

Franco Coronel se enfrenta a una situación muy delicada en Perú. Si se confirman los insultos racistas, la Liga 1 puede actuar con mucha severidad. Según informó el destacado abogado Marcelo Bee Sellares, no hay una pena fija, pero “el Reglamento Único de Justicia de la FPF permite sanciones disciplinarias proporcionales”.

Por lo tanto, se pueden esperar “suspensiones, multas y otras medidas“, dependiendo de la gravedad en que consideren el hecho. La Comisión Disciplinaria determinará las sanciones finales, de acuerdo a los resultados de su investigación.

Publicidad

Publicidad

Datos claves