Protocolo contra el racismo: Cristiano Da Silva denunció a Franco Coronel por insultos en el Estadio Alberto Gallardo

Sporting Cristal derrotó 3-1 a Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, pero lamentablemente el factor deportivo pasó a segundo plano a esta altura del día. Resulta que en los últimos finales del duelo se dio un hecho realmente bochornoso en donde presuntamente Franco Coronel tuvo actos racistas en contra de Cristiano Da Silva.

Cuando iban 98 minutos de juego y Sporting Cristal ya derrotaba 3-1 a Alianza Atlético, en donde por cierto los ánimos estaban bastante caldeados por distintas decisiones durante el partido, se detuvo el trámite por una decisión del árbitro Daniel Ureta al realizar el gesto que activa el protocolo en contra del racismo. Lo llamativo es que no se dieron sanciones en dicho momento.

Eso sí, se armó la gresca casi en la zona técnica del campo del Estadio Alberto Gallardo e incluso Federico Urciuoli, entrenador de Alianza Atlético, fue expulsado por ser uno de los protagonistas del momento. Las informaciones aseguran que se darán sanciones conforme a la investigación y al informe que pueda realizar la terna arbitral, así que el asunto todavía no ha terminado.

¿Qué fue lo que exactamente le habría dicho Franco Coronel a Cristiano Da Silva?

Si bien ninguno de los protagonistas, tales como Cristiano Da Silva y Franco Coronel, salieron a hablar luego del partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por razones entendibles luego de lo que ocurrió, quien sí salió a dar la cara fue Gustavo Zevallos. El Director Deportivo del club rimense conversó con los medios locales y reveló qué fue lo ocurrió en el Estadio Alberto Gallado.

“Ver que a estas alturas, después de todas las campañas que se han hecho en contra del racismo, se sufra una situación como esta. Vamos a ser firmes mañana cuando hagamos la denuncia y pediremos un castigo como tiene que ser. Cristiano está mortificado, somos seres humanos. Coronel le dijo ‘Macaco‘”; declaró Gustavo Zevallos luego del Sporting Cristal vs. Alianza Atlético.

El comunicado que emitió la Liga 1 tras lo sucedido en el Estadio Alberto Gallardo

“En la Liga de Fútbol Profesional Peruana rechazamos de manera categórica cualquier acto de discriminación, dentro y fuera de los estadios. Durante el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, se activó el protocolo correspondiente ante un presunto acto de racismo contra el futbolista Cristiano Da Silva“; menciona el comunicado oficial de la Liga 1.

Respecto al castigo que podría darse darse en las próximas horas luego de lo ocurrido en el Estadio Alberto Gallardo, desde la organización del torneo peruano manifestaron lo siguiente: “El caso será evaluado por la Comisión Disciplinaria y, de confirmarse, se aplicarán las sanciones correspondientes”.

