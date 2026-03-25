Fue dirigido por Marcelo Gallardo en River Plate, compartió con campeón del mundo y ahora es figura de Liga 1

La Liga 1 2026 tiene un protagonista inesperado que está rompiendo todos los pronósticos con la camiseta de Los Chankas CYC. Se trata de Franco Nicolás Torres, el volante argentino que se ha convertido en el eje del equipo de Andahuaylas, llevándolo a lo más alto de la tabla de posiciones tras vencer a gigantes como Universitario de Deportes.

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Formado en la escuela de River Plate

El talento de Torres no es casualidad, ya que posee un pedigrí de élite formado en las divisiones menores de River Plate. Durante su etapa en el club “Millonario”, el mediocampista integró la famosa Categoría 96, una de las más laureadas en la historia reciente de las juveniles del club argentino.

El fútbol y los goles de Los Chankas tienen nombre y apellido: Franco Torres. El volante argentino recordó su paso por el 'Millonario': 'Estuve seis años en River, pude compartir con campeones del mundo como Montiel y otros jugadores. Fui dirigido por Gallardo'. @campeonisimo_pe pic.twitter.com/KBkgEwfZLF — TADOKORO (@tadokolo79) March 25, 2026

En su paso por Núñez, Franco Torres tuvo el privilegio de ser dirigido por Marcelo Gallardo. El “Muñeco” solía promoverlo a los entrenamientos del primer equipo para probar su intensidad, una experiencia que marcó a fuego su disciplina táctica y su lectura de juego actual.

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Además de aprender del estratega más exitoso de River Plate, Torres compartió vestuario con figuras de talla mundial. Entre sus compañeros habituales se encontraba Gonzalo Montiel, el lateral derecho que años más tarde se consagraría campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

Franco Torres figura estelar en Los Chankas. (Foto: X).

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Franco Torres y su amplia carrera internacional

Tras un largo recorrido por el ascenso argentino y pasos por Colombia y Chile, Torres encontró en el fútbol peruano su lugar en el mundo. Su llegada a Los Chankas en 2025 fue el inicio de un ascenso meteórico que hoy lo tiene como uno de los mejores asistidores del campeonato nacional.

En una reciente entrevista exclusiva con PBO Campeonísimo, el jugador mostró su asombro por el presente del equipo andahuaylino. “Me sorprende la campaña que estamos haciendo, no me lo imaginaba”, confesó el volante tras consolidarse como puntero del torneo Apertura.

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Los Chankas sueñan con ser campeón de Liga 1

Torres admitió que, aunque el grupo aspiraba a clasificar a una copa internacional, pelear el título mano a mano con los clubes grandes de Perú supera las expectativas iniciales. Su jerarquía individual ha sido clave para que el equipo mantenga la regularidad tanto en la altura como en Lima.

Con el mercado de pases a la vuelta de la esquina, el nombre de Franco Torres ya suena con fuerza en los pasillos de los clubes con mayor presupuesto. Por ahora, el ex River Plate sigue enfocado en hacer historia con un equipo que sueña con su primera estrella profesional.

Franco Torres la rompe con Los Chankas de Andahuaylas. (Foto: X).

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