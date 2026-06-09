River Plate estaría buscando un refuerzo de jerarquía, para la nueva temporada. Se especuló el nombre de Renato Tapia, quien habría decidido.

La danza de nombres en el fútbol internacional volvió a poner el foco sobre el futuro de Renato Tapia. El experimentado mediocampista, referente indiscutible de la Selección Peruana, encendió las alarmas en el entorno de River Plate ante la posibilidad de convertirse en el refuerzo estrella de la temporada.

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Renato Tapia le habría respondido a River Plate

Sin embargo, el destino del volante nacional parece estar muy lejos del Estadio Monumental de Buenos Aires. Según reveló el periodista Sebastián Srur de Radio Splendid, Renato Tapia le dio un “no” rotundo a la posibilidad de vestir la banda roja.

La razón principal detrás de esta drástica decisión es netamente personal, ya que el futbolista no tiene intenciones de regresar al continente en el corto plazo. El “Cabezón” se encuentra actualmente en el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, un destino donde goza de una comodidad absoluta.

Renato Tapia habría dejado de lado el pedido de River Plate. (Foto: X).

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Una barrera económica imposible de superar

A los deseos del jugador por quedarse en el Medio Oriente se suma un factor determinante: el aspecto financiero. El propio Sebastián Srur detalló que el sueldo que percibe hoy Renato Tapia en los Emiratos Árabes está completamente fuera del alcance del mercado argentino.

Esta realidad económica resulta impactante si se tiene en cuenta que el Millonario es una de las instituciones más poderosas de la región. A pesar de que River Plate es uno de los clubes que más dinero paga en todo el continente, las cifras árabes resultan inalcanzables.

El aspecto salarial sepultó rápidamente cualquier ilusión de ver al volante en la Liga Profesional, ya que la brecha económica es simplemente abismal. Para el mediocampista peruano, un retorno a Sudamérica significaría un sacrificio financiero demasiado elevado en este momento de su carrera.

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El factor Eduardo Coudet y las versiones cruzadas

El principal impulsor de este fichaje frustrado fue el director técnico Eduardo Coudet, quien ya dirigió a Tapia en su exitoso paso por el Celta de Vigo. El entrenador argentino intentó aprovechar esa gran relación del pasado para convencerlo, pero se topó con una muralla económica y personal.

Por otro lado, el panorama se vuelve más complejo debido a las contradicciones que llegan desde las oficinas del club de Núñez. Según pudimos conocer en Bolavip, desde la interna de la dirigencia aseguran que nadie llamó formalmente al jugador para saber sus condiciones.

Esta marcada discrepancia podría sugerir que el acercamiento fue una iniciativa exclusiva del ‘Chacho’ Coudet y no una gestión institucional de la mesa directiva. Con la postura firme del volante de seguir en Asia tras el final de las Eliminatorias, la novela de Renato Tapia y River Plate se estaría cerrando definitivamente.

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‼️RIVER: ALGUIEN del CUERPO TÉCNICO LLAMÓ a RENATO TAPIA, el PERUANO BAJÓ el PULGAR👎



La información de @Sebasrur en 990 Sport con @LeoUrangaok. pic.twitter.com/gGAL17Sd5Y — Splendid AM 990 (@splendidam990) June 9, 2026

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