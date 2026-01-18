Recién llegó a Alianza Lima para sentar a Paolo Guerrero y ya sueña con jugar en otro equipo grande

La llegada de Federico Girotti a Alianza Lima, con el desafío de disputarle la titularidad al experimentado Paolo Guerrero, generó gran expectativa en el fútbol peruano. El exjugador de River Plate arribó a Matute con la misión de convertirse en el principal referente ofensivo del club victoriano esta temporada.

¿Federico Girotti se quiere ir de Alianza Lima?

No obstante, recientes declaraciones del delantero a DSports Radio 103.1 FM han generado revuelo en el entorno íntimo. A pesar de estar concentrado en su presente en Perú, el “Tanque” se refirió a su futuro profesional y a posibles rumbos para su carrera.

Al ser consultado sobre la posibilidad de fichar por Boca Juniors, el clásico rival de su club formador, Girotti fue directo y sincero: “Me ponés en un compromiso, pero no hay que decirle que no a ningún equipo, por más de mi pasado en River”.

El atacante manifestó que, de recibir una propuesta del cuadro xeneize, la “analizaría seriamente”. Esta postura revela una mentalidad enfocada en el crecimiento profesional, dejando de lado la tradicional rivalidad que envuelve a los dos gigantes argentinos.

Federico Girotti con pasado en San Lorenzo. (Foto: X).

La declaración ha sorprendido, considerando que Girotti es un canterano de River. Sin embargo, el jugador recordó tácitamente que el fútbol es una profesión donde las oportunidades de mercado no siempre se repiten.

Por el momento, el objetivo primordial de Girotti es establecerse como el “9” indiscutible de Alianza Lima y demostrar su capacidad para liderar el ataque por encima de figuras consagradas. La afición aliancista espera que estas proyecciones futuras no desvíen al ariete de su meta inmediata: la obtención del título nacional.

¿Hincha de qué equipo es Federico Girotti?

Aunque se formó en River Plate y no descartó jugar en Boca Juniors, Federico Girotti ha declarado públicamente en varias oportunidades ser seguidor de San Lorenzo. Por lo tanto, en Alianza Lima no deberían considerar negativas estas afirmaciones de un atacante con un futuro prometedor.

¿Cuál es el pasado de Federico Girotti?

Girotti, antes de su llegada al fútbol peruano, acumuló experiencia en Talleres de Córdoba y San Lorenzo, donde siempre resaltó por su potencia física en el área. En Alianza Lima, el atacante compite por un lugar no solo con Paolo Guerrero, sino también con la huella dejada por Hernán Barcos, actualmente en Cajamarca FC. Esta situación configura una de las delanteras con mayor experiencia del continente.

Federico Girotti formado en River Plte. (Foto: X).

DATOS CLAVES