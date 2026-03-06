Tras eliminar a FBC Melgar, en Cienciano ya sueñan con enfrentar a un multicampeón en la Copa Sudamericana

Cienciano consiguió un verdadero triunfazo frente a FBC Melgar por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Luego del 1-1 en los 90 minutos de juego, los imperiales lograron imponerse a través de la tanda de penales y ahora esperan rivales en la fase de grupos. Lo llamativo es que desde la interna de la institución tienen un anhelo respecto al equipo multicampeón que quieren enfrentar.

Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, habló horas después de la victoria en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y sorprendió a todos revelando que le encantaría jugar frente a River Plate en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Obviamente, no depende de él y deberá aguardar el próximo sorteo para conocer cómo se integran la fase de grupos.

“Sí, me gustaría enfrentar a River Plate porque al final uno se prepara y estudia para ir a dar la cara, pero siempre con respeto porque sabemos lo que significan esa clase de equipos. Tienen un presupuesto terrible comparado con el nuestro, que no tengo ni que decirlo, porque eso lo deben saber bien ustedes”; comentó Horacio Melgarejo en una reciente charla con el programa ‘Mano a Mano‘.

Luego, en un ánimo mucho más realista y consciente, el estratega de Cienciano sentenció que la competitividad que pueda mostrar su equipo será lo más relevante. “Que nos toque el que nos tiene que tocar. Al final, la bolilla da vueltas y el que te toque es con el que tienes que jugar. Nosotros tenemos que trabajar y prepararnos para hacer una copa digna y encararla de la mejor manera”.

Así quedaron los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1 | River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

| River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali. Bombo 2 | San Lorenzo, Red Bull Bragantino, Cienciano, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama y Tigre.

| San Lorenzo, Red Bull Bragantino, Cienciano, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama y Tigre. Bombo 3 | Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará.

| Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará. Bombo 4 | Alianza Atlético, Deportivo Riestra, Barracas Central, Recoleta FC y ganadores de Botafogo vs. Barcelona SC, DIM vs. Juventud, Tolima vs. O’Higgins y Sporting Cristal vs. Carabobo FC.

Fuente: Conmebol Sudamericana.

¿Cuándo se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se realizará el próximo jueves 19 de marzo a partir de las 18:00 horas en una ceremonia que tendrá lugar en las inmediaciones de Conmebol ubicada en Luque, Paraguay. Es importante mencionar que los duelos en esta primera fase oficial se disputarán a mediados del mes de abril, así que se vienen emociones en todo el continente.

DATOS CLAVES

Horacio Melgarejo , entrenador de Cienciano , expresó su deseo de enfrentar a River Plate en grupos.

, entrenador de , expresó su deseo de enfrentar a en grupos. El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 se realizará el jueves 19 de marzo en Paraguay.

se realizará el jueves en Paraguay. Cienciano clasificó tras vencer a FBC Melgar por penales luego de empatar 1-1 en Cusco.

