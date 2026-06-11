México vs Sudáfrica EN VIVO y GRATIS: minuto a minuto del partido inaugural del Mundial 2026

Las Selecciones de México y Sudáfrica se enfrentan HOY jueves 11 de junio en el Estadio Azteca por el partido inaugural del Mundial 2026. El partido comienza en Perú desde las 14:00 horas con transmisión en vivo por TV de América TV y DSports, mientras que en streaming online va por Disney+ Premium, DGO y Paramount+.
Tras la inauguración, que contó con las actuaciones de Shakira, J Balvin, Los Ángeles Azules y Belinda, entre otras figuras artísticas, llega el momento de que arranque el juego y se vibre la Copa del Mundo en la cancha. México y Sudáfrica disputan el primer partido en un Azteca repleto.
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El árbitro del juego entre México y Sudáfrica
El brasileño Wilton Sampaio, de los favoritos de CONMEBOL, será el juez que impartirá justicia en el partido inaugural. El colombiano Nicolás Gallo será el encargado del VAR, y el chileno Juan Lara será el AVAR.
Así fue el show de Shakira en el campo
Como parte de la inauguración, Shakira presentó la canción del Mundial con una presentación artística deslumbrante junto a un grupo de bailarines y bailarinas.
SHAKIRA PRESENTANDO LA CANCIÓN DEL MUNDIAL EN EL AZTECA.
La delegación local llegó al Estadio Azteca, y recibió una cálida bienvenida del público en los alrededores del recinto, mientras la gente dentro del mismo aplaudía con las imágenes transmitidas en la pantalla gigante.
🥹🏟️ Llegaron los 26 mexicanos que, como cada cuatro años, llevan los sueños y esperanzas de todo el país en un Mundial…. ¡HOY TOCA JUGARLO EN CASA!
El acceso de la fanaticada, sin inconvenientes y en paz
Tras los sucesos acontecidos en la última semana que preocupaban a la seguridad, los aficionados de México ingresan sin problemas y en orden, para ocupar sus respectivas ubicaciones en las gradas.
🏟️⚽Ingreso al Estadio Azteca avanza con normalidad
El acceso de aficionados se realiza en orden y sin contratiempos rumbo a la inauguración del Mundial 2026 🌎🎉
Pese a amenazas de manifestantes, el operativo se mantiene estable y la fiesta del futbol continúa 👮♂️🔥 pic.twitter.com/10ja0ebMIH
— EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) June 11, 2026
Canelo Álvarez enciende la previa del partido
Saúl 'Canelo' Álvarez ya está en la cancha junto a su pareja, y adelantó que México ganará esta tarde, 'o de lo contrario se meterá en la cancha', a modo de broma para distender el ambiente.
En la antesala del encuentro, la Cabra lanzó su pronóstico del duelo entre el 'Tri' y los 'Bafana Bafana' y... ¡anticipó un triunfo de la Selección Mexicana! ¿Se cumplirá su vaticinio en el primer juego?
🐐 De los creadores del Pulpo Paul llega... LA CABRA DE BOLAVIP.
La Cabra pronosticará al ganador de los partidos más importantes de la Copa del Mundo. Ya lo hizo sobre el debut mundialista. pic.twitter.com/iCZAB6gPhH
— Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 11, 2026
¡SE VIENE EL PARTIDO: MÉXICO VS. SUDÁFRICA!
Bienvenidos aficionados, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego inaugural entre México y Sudáfrica, en el marco de la jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026. ¡Todo listo para que arranque la Copa del Mundo!
Subeditor de Bolavip Perú con ocho años de experiencia en coberturas deportivas nacionales e internacionales. Fue subeditor de Bolavip Global y Argentina, y trabajó en medios como Clarín, Filo News, Pasión Fútbol, El Heraldo Deportes y Terra México.