México vs Sudáfrica EN VIVO y GRATIS: minuto a minuto del partido inaugural del Mundial 2026

Se disputa el primer partido del Mundial 2026. La Selección Mexicana recibe en el Estadio Azteca a Sudáfrica. Sigue las acciones.

Las Selecciones de México y Sudáfrica se enfrentan HOY jueves 11 de junio en el Estadio Azteca por el partido inaugural del Mundial 2026. El partido comienza en Perú desde las 14:00 horas con transmisión en vivo por TV de América TV y DSports, mientras que en streaming online va por Disney+ Premium, DGO y Paramount+.

Tras la inauguración, que contó con las actuaciones de Shakira, J Balvin, Los Ángeles Azules y Belinda, entre otras figuras artísticas, llega el momento de que arranque el juego y se vibre la Copa del Mundo en la cancha. México y Sudáfrica disputan el primer partido en un Azteca repleto.