Hernán Barcos marcó ante Juan Pablo II y la reacción de los hinchas de Alianza Lima: “Que le vaya bien siempre”

Hernán Barcos comenzó con el pie derecho su participación en la Liga 1 este 2026. El argentino nacionalizado peruano logró anotar el primer gol del cuadro de FC Cajamarca en su estreno en la Primera. Siendo un tanto histórico para este cuadro y no sería de otro jugador que el ‘Pirata’. Quien terminó siendo un jugador tendencia en las redes por los hinchas ‘Blanquiazules’.

Publicidad

Publicidad

A los 38 minutos del primer tiempo, el ‘Pirata’ logró un remate potente contra el arco del conjunto de Chongoyape. Este si bien tuvo un desvío, pero justamente ayudó para que la pelota pudiera ingresar en las redes rivales, siendo el primer tanto del argentino este año.

Así fue el gol de Hernán Barcos ante Juan Pablo II:

Tweet placeholder

Hinchas de Alianza Lima festejan a Hernán Barcos

Pese a ya no tener un vínculo cercano, los hinchas de Alianza Lima siguen reconociendo a Hernán Barcos. Por esa razón, no dudaron en sentirse contentos con este comienzo goleador del atacante de 41 años. En las redes sociales los mensajes no dejaron de llover, pues consideran que es un jugador que les ha dado mucho, por eso esperan que siempre le vaya bien.

Publicidad

Publicidad

Comentario de hinchas (Foto: X).

Esta es una muestra del cariño que se ha ganado Barcos como jugador de Alianza Lima. Pues siempre se mostró como un gran profesional, pero también consiguió darle muchos goles y alegrías a la afición. Por ese motivo, el aficionado no duda en retribuirle ese cariño ahora que se encuentra en otro club. Pero que los recuerdos se mantienen, así como el respeto entre ambos.

Hernán Barcos no pudo festejar por completo

A pesar de comenzar anotando un gol, Hernán Barcos no pudo festejar al final de la contienda. Más bien, terminó muy molesto debido a que su equipo terminó empatando en el final del compromiso. Jonathan Medina fue el gran culpable de la tarde, siendo el protagonista de los tres goles que logró el cuadro rival y que impidió que puedan sumar tres puntos.

Publicidad

Publicidad

El golero del conjunto cajamarquino cometió dos penales, aparte de eso también pudo hacer algo más en el segundo gol con el que le empatan el partido. Gran error del meta que hizo agua en los últimos minutos, en el que le terminan de anotar 2 goles en 6 minutos. Pero, el ‘Pirata’ salvó a su equipo con un gran gol en el último minuto mediante un penal.

El partido terminó con un marcador de 3-3 entre los cuadros de Juan Pablo y FC Cajamarca. Christian Cueva, Adán Henricks y Martín Alaniz marcaron para el cuadro de Chongoyape. Hernán Barcos (2) y Arley Rodríguez fueron los autores de los tantos del conjunto de Cajamarca.

Datos Claves

Hernán Barcos marcó dos goles en el empate 3-3 ante Juan Pablo II .

marcó dos goles en el empate ante . Christian Cueva , Henricks y Alaniz anotaron para el cuadro de Chongoyape .

, y anotaron para el cuadro de . Jonathan Medina cometió dos penales y errores claves en el arco de Cajamarca.

Publicidad