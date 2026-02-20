Marco Huamán casi se anota en el partido entre Alianza Lima y Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva, correspondiente a la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El lateral derecho metió un buen cabezazo en carrera para vencer a Diego Melián y festejó lo que era el 2-0. Al final, el gol fue anulado a instancias del VAR.

Un buen centro de Cristian Carbajal encontró a Marco Huamán solo dentro del área. Su cabezazo fue certero y potente para marcar lo que era el 2-0 del partido. Antes, Renzo Garcés había adelantado a Alianza Lima con su gol para el 1-0 al minuto 32 de juego.

Sin embargo, luego del gol, el árbitro Jordi Espinoza recibió el llamado del VAR comandado por David Huamán. Una falta previa de Marco Huamán hizo que favoreciera su llegada al área. Por lo tanto, tras la revisión en la pantalla, el juez anuló el tanto y el partido continuó 1-0.

Marco Huamán, gran figura del partido en Alianza Lima

Pese al gol anulado, Marco Huamán fue una de las grandes figuras que tuvo Alianza Lima en el partido. Tanto en el lateral derecho como en el izquierdo cuando hizo algunos cambios Pablo Guede, supo rendir de gran forma.

De hecho, esto fue elogiado por los hinchas blanquiazules, sobre todo, en redes sociales. Muchos se sorprenden con el gran rendimiento de Huamán, sobre todo, teniendo en cuenta, que había sido prestado a Cienciano del Cusco. Retornó al club debido a que Miguel Trauco fue separado del plantel y se buscó una alternativa a Cristian Carbajal.

